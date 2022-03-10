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食藥署：對日本食品輻射檢驗率 已比整體高

中央社 / 台北10日電

外界關注日本福島5縣食品開放進口的邊境查驗，有立委要求衛福部增加採樣率。衛福部食藥署今天表示，日本食品輻射檢驗率已比整體進口食品檢驗率高。

時代力量立委陳椒華今天召開記者會表示，政府邊境採樣率及檢驗率不足，無法為民眾食安做好把關，要求衛生福利部應檢討修正「食品輸入查驗作業要點」，增加採樣率，採樣每件都要採600克。

衛福部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿指出，為確保進口食品衛生安全，依食品安全衛生管理法規定辦理食品邊境查驗，查驗結果符合規定者才能進口。

食藥署表示，依規定進口食品的品名、成分、廠牌、製造廠及產地、進口報單號碼任一資訊不同者，產品風險程度不同，應分批報驗，並依各批別單獨執行查驗。

食藥署說，針對採取逐批檢驗的產品，食藥署對輸入的每批報驗產品，分別執行文件審查、臨場查核及抽樣檢驗，經查驗不符規定，依規定該批產品應辦理退運或銷毀。

食藥署表示，去年進口食品共計報驗71.6萬批，現場查核計8.5萬批，查核率11.8%，抽中檢驗計5.7萬批，檢驗率8%，檢驗不合格845批，不合格率1.5%。其中，日本食品輻射檢驗率12.1%，已經比整體輸入食品檢驗率還要高。

食藥署 日本 衛福部

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