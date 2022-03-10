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烏俄戰火打擊長榮、華航歐美航班？ 交通部回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航示意圖。聯合報系資料照
華航示意圖。聯合報系資料照

烏俄戰爭爆發，多國紛紛譴責俄羅斯入侵烏克蘭，祭出制裁措施，近日俄羅斯也將我國列入「不友善國家或地區名單」。今天網路上傳出，俄羅斯禁止台灣的航空器飛過俄羅斯領空，華航長榮航空等都將大受打擊。對此，交通部晚間也發布新聞稿駁斥，強調目前國籍航空公司飛航歐洲及美加航班皆正常營運

交通部說，經查目前中華航空及長榮航空飛航歐洲及美加航班皆未飛越俄羅斯領空，所有客貨運航班皆正常營運，尚無網路傳言俄羅斯禁飛其領空而大受影響情事

交通部說，俄烏戰爭情勢未升高前，中華與長榮等國籍航空公司原飛越俄羅斯領空歐洲航線有奧地利維也納、法國巴黎、盧森堡、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福等六航點，美加航線則有多倫多、芝加哥、紐約等三航點，基於戰爭情勢升高及風險因素考量，自2月底起，歐洲去程航班已改走中國-哈薩克-亞美尼亞-土耳其航路，美加則走安哥拉治-太平洋航路，目前皆無航班飛越俄羅斯領空，所有客貨運航班皆正常營運，未受俄烏戰事影響。

交通部說，為確保飛航安全，民航局飛航服務總台也將隨時關注國際公告發布情形，提醒航空公司預為因應，於規畫飛航計畫航路也儘量避開高風險區域並注意航機航行狀況，倘有航班異動情形，也會盡速通知受影響之旅客及貨物託運人，將航班調整影響減至最低。

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