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廚房隱藏化學殺手 鍋爐使用要當心

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾在廚房烹飪時，可能意外產生許多有害的化學物質。（Photo on PxHere under C.C. License）
民眾在廚房烹飪時，可能意外產生許多有害的化學物質。（Photo on PxHere under C.C. License）

廚房潛藏化學危機？瓦斯爐開關之時都會產生有害氣體，專家呼籲，務必先打開抽油煙機，再進行烹飪動作；特別是不沾鍋的塗層若受到刮損，就會釋出有害的物質，若出現沾鍋現象就是「換新鍋」的警訊。此外，不當的烹飪方式也會導致食物產生有害的物質，如澱粉太焦黃就會產生致癌物質。

應先開抽油煙機

BBC》根據應英國預防事故協會的數據指出，英國每年都有超過67000名兒童在廚房受傷，包括割傷、燒傷等狀況。但隨著科技進步，廚房中的危險從肉眼可見，逐漸變成難以發覺的慢性傷害。

研究指出，瓦斯爐關閉時會意外洩漏出甲烷；而在打開時也會產生部分有害的氫氮化物，會對人體的呼吸系統和心血管造成影響。史丹佛大學研究指出，在沒有開啟抽油煙機的狀況下，只要烹飪幾分鐘，人體就會吸收超過英國的安全標準的有害物質。

此外，大家常用的不沾鍋若處理不當而產生刮痕，就容易溶出全氟辛酸化合物（PFOA），會導致人們內分泌失調、還有致癌的風險。專家指出，如果鍋面出現焦垢、沾鍋現象，就代表保護塗層已受損，是「該換新鍋子了」的警訊。

焦黃食物很傷身

BBC》報導，英國食品標準局警告，富含碳水化合物的食物在經過長時間烘烤、油炸後，容易產生丙烯酰胺的物質，該物質已被研究認定有潛在的致癌風險。當澱粉從黃金色轉為焦黃的時候，可能已經出現此有害物質，所以熱愛吃焦黃色食物的民眾，可能就要特別注意。

此外，研究也發現，直接用火或高溫烹飪紅肉的方法，例如，燒烤或烘烤，可能會進一步增加女性罹患糖尿病的風險，研究目前仍無法知道為何狀況只發生在女性身上。

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英國 BBC

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