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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

喜迎本土零確診！7-ELEVEN指定商品限時「第3件0元」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」祭出指定商品同品項第3件0元優惠，與全民同慶迎接本土「+0」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」祭出指定商品同品項第3件0元優惠，與全民同慶迎接本土「+0」。圖／7-ELEVEN提供

睽違已久，眾所期待的本土零確診終於再現，今天（3月10日）中央流行疫情指揮中心宣布本土零確診的好消息，7-ELEVEN限時祭出指定商品同品項第3件0元優惠，與全民同慶迎接本土「+0」。

7-ELEVEN今天晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定商品同品項第3件0元優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡」限量10萬組、「CITY TEA現萃茶英式紅茶」限量3萬組、「舒跑S健康補給飲料590ml」限量1.6萬組、「原萃冷萃蜜香紅茶450ml」限量1.6萬組、「可口可樂435ml」限量1.6萬組、「海尼根0.0零酒精330ml」限量1.6萬組等，線上支付可跨店使用，每款商品每會員限購1組，商品兌換效期至3月31日止。（指定CITY系列飲品同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶限指定門市兌領。）

7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」祭出指定商品同品項第3件0元優惠，與全民同慶迎接本土「+0」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」祭出指定商品同品項第3件0元優惠，與全民同慶迎接本土「+0」。圖／7-ELEVEN提供
喜迎本土零確診！7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定商品同品項第3件0元優惠。圖／7-ELEVEN提供
喜迎本土零確診！7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定商品同品項第3件0元優惠。圖／7-ELEVEN提供
喜迎本土零確診！7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶同品項第3件0元的限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
喜迎本土零確診！7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶同品項第3件0元的限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

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