從「這張紙」開始，讓故宮藝術進駐家中生活

三月春風花草香，人面桃花迎風來。又到了繁花似錦的春季，不論工作、家庭再繁忙，有時停下匆促的腳步、抬頭賞聞春色，也能讓生活頓時變得欣然有趣。

同樣的，在日常生活或居家細節中，只要善用結合藝術與精心設計的小品，也能讓你宛若身置藝術殿堂或皇家內院。比如當每天使用的面紙或隨身攜帶的袖珍包面紙上有備受古代皇帝、貴妃嬪們青睞的宮廷畫作，不僅寓有高潔幸福、長壽與前程似錦、大吉大利的好兆頭，更彷彿將日常小物搖身一變成為故宮博物院的皇室典藏精品！

圖／春風 提供

清代《仙萼長春冊》，專讓後宮嬪妃欣賞的畫作

春風，是台灣第一家將故宮博物院典藏藝術帶入家庭生活的品牌，從乾隆皇喜愛的彩瓷、康熙帝典藏的鳳紋盤到宋代名畫「清明上河圖」…等，均以故宮典藏文物作為包裝設計素材，讓藝術自然而然地融入日常生活中。

今年，『皇室典藏』系列再續推清代著名宮廷畫家─郎世寧之畫作。郎世寧擅長運用明暗對比、寫實與透視法的西方畫風，繪製東方主題的畫作，堪稱「中西合璧」；其中，花鳥作品更是極為豐富，多以不同色面組構成物形，與傳統畫法利用線條勾勒輪廓迥然不同，而故宮博物院典藏的《仙萼長春冊》正是其典型畫風，亦是這次春風「皇室典藏」系列挑選三幅郎世寧作品中的其二。

《仙萼長春冊》共有16幅畫作，分繪四時花卉。據悉，這畫冊是郎世寧專門畫予後宮嬪妃們欣賞的，所以畫中多含有吉祥寓意或場景；譬如：春風選用的「紫白丁香禾雀」圖，丁香香氣清幽淡雅，在古代詩詞中多用來比喻美麗的姑娘，加上白、紫色的丁香超塵出俗，又有品性高潔之意；而禾雀本為吉祥鳥，雙雙相倚於樹梢上更顯幸福。

222 在《仙萼長春冊》的「紫白丁香禾雀」圖中，可看出明暗層次疏落有致，花鳥寫實且無線條勾勒的明顯痕跡，這正是宮廷畫師郎世寧的獨特畫風。 圖／春風 提供

另一幅「秋菊雙鳥圖」，不僅菊花的工筆畫法細膩，枝葉的光影錯落與兩隻雀鳥的活靈活現，而菊花既是清雅隱君子，又有「帝女花」之別稱。

「秋菊雙鳥」圖中，下方雀鳥聚精會神地環顧四周，上方雀鳥則悠然地彎頭叼弄著尾羽，而呈扇形開展的尾羽也格外生動，一動一靜、一遠一近，都在郎世寧的精彩構圖中。圖/春風 提供 圖／春風 提供

福祿壽禧，郎世寧為乾隆皇帝獻上的壽誕御禮

除了為後宮嬪妃作畫外，郎世寧也為三朝皇帝作畫無數，其中「福祿壽禧」是四大傳世名畫；而春風挑選「錦春圖」所製作的「春海棠」款式，即是福祿壽禧的「禧」意。

「錦春圖」是乾隆時期，郎世寧的四大傳世名畫之一，畫中花卉奇石的背景，運用東方傳統水墨筆法，襯托以西方寫實風格繪製的錦雞，中西交融，實屬極品。 圖／春風 提供

事實上，不論是藝術上的珍貴性或是暗藏的吉祥寓意，郎世寧的畫作都令清代康熙、雍正、乾隆三朝的皇帝愛不釋手；如今，民眾即使沒時間經常至故宮博物院飽覽一番，也能透過春風「皇室典藏」的面紙盒或隨身攜帶的袖珍包面紙，隨時玩賞郎世寧的畫作。

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圖／春風 提供

居家佈置軟材料，由很多材質、風格、顏色等所組成，例如抱枕、窗簾、擺飾等，都可以改變家中氛圍，而春風「皇室典藏」盒裝面紙系列，正是將常用的紙類用品，結合宮廷藝術、經典風格與繽紛色彩重新包裝，增添家中藝術氛圍。

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