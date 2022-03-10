微型二輪電動車納保 移工仲介：需探討移工能否投保

國內「微型電動二輪車」數量攀升卻事故頻傳，行政院今拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」修正草案，未來須全數納入強制汽車責任保險法承保，違者處750元至1500元，最重註銷牌照。

現行道路交通管理處罰條例中，限速25公里以下微型電動二輪車不需掛牌、強制投保，去年立院朝野審查達成共識，微型電動二輪車應審驗合格，登記、領用、懸掛牌照後才可行駛。車主應依規定投保強制汽車責任險。

行政院今拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」將微型二輪電動車納保。但微型二輪電動車大多數使用者為移工，移工仲介祿昇國際開發負責人李沛慈表示，現在台灣的移工若要保意外險，必須是合法在台工作、有雇主的移工，例如逃逸外勞就不能保險。而在台灣的移工多使用電動車代步，若未來電動車需納入強制保險，移工外國人的身分是否可以保險？認為這是必須探討的問題。

越南籍移工何小姐則說，移工於台灣不能考駕照，未來若要掛牌，沒有駕照是否就不能騎電動車？她說，以往移工多使用腳踏車，後來慢慢變為使用電動車，未來電動車若移工不能騎，可能都要轉去坐公車。希望政府能多考慮移工的方便性。