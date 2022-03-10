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微型二輪電動車納保 移工仲介：需探討移工能否投保

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市勞工局外勞服務科呼籲移工騎乘機車注意交通規則，製作四國語言圖卡宣導。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局外勞服務科呼籲移工騎乘機車注意交通規則，製作四國語言圖卡宣導。圖／新北市勞工局提供

國內「微型電動二輪車」數量攀升卻事故頻傳，行政院今拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」修正草案，未來須全數納入強制汽車責任保險法承保，違者處750元至1500元，最重註銷牌照。

現行道路交通管理處罰條例中，限速25公里以下微型電動二輪車不需掛牌、強制投保，去年立院朝野審查達成共識，微型電動二輪車應審驗合格，登記、領用、懸掛牌照後才可行駛。車主應依規定投保強制汽車責任險。

行政院今拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」將微型二輪電動車納保。但微型二輪電動車大多數使用者為移工，移工仲介祿昇國際開發負責人李沛慈表示，現在台灣的移工若要保意外險，必須是合法在台工作、有雇主的移工，例如逃逸外勞就不能保險。而在台灣的移工多使用電動車代步，若未來電動車需納入強制保險，移工外國人的身分是否可以保險？認為這是必須探討的問題。

越南籍移工何小姐則說，移工於台灣不能考駕照，未來若要掛牌，沒有駕照是否就不能騎電動車？她說，以往移工多使用腳踏車，後來慢慢變為使用電動車，未來電動車若移工不能騎，可能都要轉去坐公車。希望政府能多考慮移工的方便性。

新北市黃姓民眾表示，微型二輪電動車的亂象始於無需掛牌照，不用牌照就不會被拍照檢舉，因此造成亂象。不須掛牌的電動車出廠限速25公里，老人家使用至少不會飆車，但移工會改裝車體馬達使車速能高達百公里，除了修法掛牌，應搭配每年定檢，才能減少改裝電動車亂象。

台灣近年出現許多改裝酷炫的二輪電動車，多數為移工騎乘使用。記者李定宇／攝影
台灣近年出現許多改裝酷炫的二輪電動車，多數為移工騎乘使用。記者李定宇／攝影

移工 保險

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