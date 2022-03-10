愛吃速食又熬夜 年輕人高血壓比例增

隨著近年飲食西化，現代人肥胖比例增高，根據國健署統計，台灣18歲以上成人過重及肥胖比率逐年上升，2016至2019年平均過重率達47.9%，近2個成人就有1個過重。醫師提醒，當體重上升也會增加高血壓風險，近年臨床上也觀察，年輕人高血壓比率增加，呼籲民眾不可不慎。

台灣高血壓學會教育委員會主委鄭浩民指出，近年心臟科門診常有許多年輕病患，30多歲出現心肌梗塞、或血壓飆到180、190mmHg（正常值為120/80mmHg），除體質影響外，更重要是飲食及肥胖、不運動，包括吃太鹹、高油等，讓體重居高不下，血壓自然飆高。

鄭浩民表示，年輕人時常熬夜，也是造成高血壓的關鍵。因交感神經系統在睡覺時會放鬆，因此夜間人的血壓會降低，若熬夜、沒有好好睡覺，交感神經持續興奮，導致血壓無法降低。建議從生活型態改善，包括不熬夜、規律飲食，才有助於降血壓。

鄭浩民說，近年飲食西化，未來學會也將與國健署合作，推動「高鉀飲食」，推廣民眾多攝取高纖維，包括富含鉀離子的蔬菜、水果等，飲食採取高纖、低脂、少鹽方式，並搭配低鹽飲食，減輕國人身體負擔。他鼓勵，原先要吃血糖、血壓藥控制的患者，經減重、飲食控制後無需再用藥。

高血壓若沒控制好，鄭浩民說，腎功能恐會變差，腎傷害機率大幅提升。不過傳聞吃「將血壓藥」會傷腎，他破解錯誤觀念，部分高血壓藥物會導致腎功能變差，像是利尿劑等，停藥後可逆轉，且根據國內外研究，多數降高血壓藥物不會傷腎；但部分止痛藥或來路不明中藥，恐造成腎臟不可逆傷害。

鄭浩民表示，血壓控制不好的病患才需吃血壓藥，並非因為吃藥造成腎功能不好。為了減少患者用藥，也出現許多單錠複方藥物，例如3種藥物合成1顆，提高患者服藥遵從性。

鄭浩民表示，腦、心、腎是人體3大重要器官，特色皆是高灌流、低阻抗，若血壓飆高，3器官就容易受影響，因此高血壓造成心肌梗塞、中風等危害外，腎臟危害也不能輕忽。

台大醫院經過3年研究，發現中老年人血壓控制在130mmHg以下，心血管風險下降26%，鄭浩民表示，今年5月將下修台灣高血壓治療指引標準，從120/80mmHg更改為130/80mmHg，並將居家血壓「722」列為治療指引，台灣將率領全球第一個使用居家血壓做診斷及治療標準。