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孩子站沒站相 醫師籲留意青春期脊椎側彎惡化

中央社 / 台南10日電

台南一名14歲國中女學生從國小6年級起抱怨背痛，檢查發現胸腰椎脊椎側彎角度已到58度，接受手術後才明顯改善，醫師表示，脊椎側彎容易在青春期前後惡化，家長應多留意。

奇美醫學中心骨科部主治醫師李易儒今天告訴中央社記者，這名病患首次到門診檢查時，胸腰椎脊椎側彎角度已達40多度，屬重度側彎，門診追蹤1年多後上升到58度，藥物及復健都無法有效改善，對日常生活及睡眠都造成很大影響，最後選擇手術矯正固定，術後姿勢與背痛明顯改善，身高也增加一些。

李易儒表示，脊椎側彎在外觀上會看到胸、背部及肩胛骨不對稱突出、彎腰駝背、高低肩，最常見的青少年自發性脊椎側彎原因不明，但以女性居多，發生率約1%至3%，最後進展到側彎角度大於40度的病人比例約有千分之4。

他說，由於大多發生在青春期前後，除了外觀外並無疼痛或影響日常生活及運動情況，家長可能只是覺得孩子站沒站相、坐沒坐相，但初期若沒有及時發現並定期追蹤治療，孩子處於快速成長階段，側彎情況加速惡化。

李易儒指出，校園都有定期健康檢查，家長平時也應多觀察，如發現異常時，建議到醫院由小兒骨科專科醫師進一步評估及X光檢查，通常側彎角度在10度以上並看到脊椎出現旋轉變形，才算是脊椎側彎，25度內通常建議不須治療。

他說，研究顯示50度以上的側彎角度，即使在成年後仍會持續惡化，造成脊椎提早退化、椎間盤磨損、神經壓迫、甚至影響心肺或腸道功能，保守治療無效就會建議手術矯正固定。

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