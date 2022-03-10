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高雄7旬翁打疫苗不適 就醫意外揪出肺腺癌

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
黃老伯去年打疫苗時發生不適症狀，就醫揪出肺腺癌。記者王昭月／翻攝
黃老伯去年打疫苗時發生不適症狀，就醫揪出肺腺癌。記者王昭月／翻攝

高雄70歲黃老伯去年7月打第1劑莫德納疫苗後疲倦、頭暈，就醫竟發現嚴重肺積水且檢出肺腺癌，醫院以「次世代定序」為他找出罕見的突變基因，再施以標靶藥物2個月，6公分大的腫瘤明顯縮小，他慶幸打了疫苗反而救了命。

高雄醫學大學附設中和念醫院副院長戴嘉言說，肺癌居國內癌症死亡率榜首，有2成癌友因肺癌死亡，因癌症會有許多基因變異，治療前若有好的預測工具就能投入精準醫療，現行「次世代定序」（NGS）鑑別肺癌突變基因，約八成非小細胞肺癌的肺癌患者，透過次世代基因定序找出致病根源。

高醫收治的黃老伯，檢查出肺積水及6公分大肺腺癌腫瘤，先作傳統化療但療效並不顯著，之後以NGS查出罕見基因突變，去年11月開始改接受雙標靶藥物治療，2個月腫瘤縮小2.2公分。肺癌團隊召集人胸腔內科楊志仁說，大部分肺癌病人都有特別的驅動基因，若能找到驅動基因對症下藥，往往可獲得良好效果。

楊志仁表示，亞洲人最常見的基因突變是EGFR型，約占肺腺癌50到60%；其次是ALK型，約佔6%；ROS-1型約佔1%，這3種驅動基因造成的肺癌標靶藥物，健保目前都有給付。肺癌診斷若到第3、4期，可試由NGS找到驅動基因投以適合的抗癌藥物。

高醫內科部長暨胸腔內科主任許超群說，基因檢測是找出肺癌元兇的關鍵，「標靶治療」則能針對癌症病源進行精準控制。市立大同醫院副院長洪仁宇表示， ALK基因型肺癌已有多元標靶藥物可用，醫師也可依患者對藥物副作用的耐受度調整處方，癌友不一定要忍受嚴重副作用。

高高雄醫學大學附設中和念醫院指約8成肺癌患者屬於非小細胞肺癌，透過NGS能出致病根源。記者王昭月／翻攝
高高雄醫學大學附設中和念醫院指約8成肺癌患者屬於非小細胞肺癌，透過NGS能出致病根源。記者王昭月／翻攝

基因 肺癌 莫德納疫苗 肺腺癌

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