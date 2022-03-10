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邀健保會委員溝通部分負擔 陳時中：尚未定案

中央社 / 台北10日電

有媒體報導指出，衛福部長陳時中昨晚邀健保會付費者代表討論健保部分負擔調整政策。陳時中今天表示，目前政策都還未定案，盼維持健保有序。

為強化健保財務狀況，衛生福利部擬調漲藥品、檢驗檢查、急診等3項部分負擔，但健保會委員對相關政策看法分歧，難達共識，待陳時中拍板。

根據「自由時報」報導，陳時中9日晚間與健保會付費者代表討論，與會者建議慢性病連續處方箋第2、3次到醫學中心及區域醫院應加收費用；輕症跑大醫院急診方面，可能僅針對部分時段加收部分負擔。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，部分負擔是件複雜的事，會盡可能了解各團體對於政策、制度的看法，各種方案建議都有，目前都還沒定案。

陳時中指出，部分負擔採定率制收取20%是健保法的規定，但考量行政方便性，會將定率後的金額切成整數收取，也會考量病人負擔訂定上限值，避免因頻繁看病或重症等因素而加重經濟壓力。

陳時中說，調整部分負擔的目標是希望大家在使用健保的同時保有費用意識，進而精進醫療行為，維持健保有序。

另外，外傳民進黨推派前副總統陳建仁參選台北市長、陳時中則參選桃園市長選舉。陳時中表示，這些都是外界想像和建議，對此他維持一貫態度，就是以疫情和政務為重。

健保 陳時中 疫情

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