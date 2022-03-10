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女星朱芯儀驚覺乳頭搔癢確診乳癌 專家：臨床上不常見

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
朱芯儀勇敢面對抗癌之路。記者葉君遠／攝影
朱芯儀勇敢面對抗癌之路。記者葉君遠／攝影

乳頭長痘痘、搔癢、傷口不癒合，小心是罹患乳癌的警訊。女星朱芯儀宣布罹患乳癌，她說，乳房出現痘痘、乳頭搔癢、傷口不癒合等症狀，且發現左右乳房不對稱就醫確診。醫師表示，乳房皮膚不容易長痘痘，即使有痘痘可能是皮膚病，並非乳癌症狀，但若是乳頭長痘痘、搔癢或傷口不易癒合，可能是罹患「柏哲氏症」，此為乳癌的一種表現，應速就醫檢查。

依衛福部統計，每年乳癌新增患者約有1.3萬人，為女性癌症好發首位。台北榮總外科部主任曾令民說，「柏哲氏症」臨床上並不常見，症狀為乳頭瘙癢、脫皮、掉屑、潰瘍、傷口不易癒合等症狀，但這類患者於整體乳癌患者中占比不高，比率約為3至5％。而乳癌一般常見症狀為硬塊，並會隨著時間長大且不規則。

曾令民說，隨著乳癌腫瘤長大，可能出現皮膚凹陷、破損、乳頭出現分泌物等，當癌細胞轉移至腋下淋巴結，容易造成淋巴結、脖子腫大，但也有沒有症狀，僅以疼痛表現的患者，占比約6%。

國泰醫院乳房中心主任蔡明霖說，乳暈有皮脂腺，一旦皮脂腺塞住，就會長青春痘或粉瘤，嚴重時還會發炎，但這大多數都非癌症。不過，若是乳頭出現柏哲氏症的病徵，因是乳房原位癌細胞沿著乳腺管到達乳頭，同時也可能合併傷口不易癒合症狀，此為癌症腫瘤已於表皮潰爛。

只要皮膚出現不易癒合的傷口，可能就是罹癌症狀，一定要就醫檢查。蔡明霖說，門診曾收治一名年輕女性，乳房皮膚出現傷口，但怎麼擦藥都不會好，檢查發現，竟是乳癌腫瘤已從皮膚破出，經檢查確診為乳癌第三期，且腫瘤大小已有7至8公分，所幸先經化療縮小腫瘤後，在進行手術切除腫瘤及乳房，目前患者已康復出院。

朱芯儀現正在進行化療，預計在5月入院開刀，將右邊的乳房全數切除，一度傳出她考慮將雙側乳房都切除，有如美國女星安潔莉納裘莉進行的預防性切除。蔡明霖說，醫界普遍共識，若患者帶有BRCA1、BRCA2基因，建議進行預防性切除，以降低死於乳癌的機會，提高存活率，但如果未帶有基因者就不需要預防性切除。

曾令民說，隨著飲食西化、工作壓力大及食物高油、高脂，或喝酒、吸菸、肥胖、少運動、環境汙染等，過去20年來，國內女性乳癌患者有每年增加的趨勢，依世界衛生組織(WHO)研究，約有4成乳癌可以預防，建議維持好的生活型態，多運動、避免肥胖。

蔡明霖說，乳癌治療時，將依患者雌激素受體、黃體素受體及第二型人類上皮生長受體（Her2）等荷爾蒙不同表現，給予化療或標靶治療。提醒乳癌初期症狀不明顯，女性應定期進行乳房X光、超音波篩檢，平時可自我觀察左右乳房大小，自我檢查有無硬塊等，有乳癌家族史女性更應提高警覺。

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