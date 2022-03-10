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影／北海岸季節限定美景 老梅綠石槽一半綠油油

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北海岸季節限定美景，老梅綠石槽一半綠油油。記者游明煌／攝影
北海岸季節限定美景，老梅綠石槽一半綠油油。記者游明煌／攝影

北海岸石門「老梅綠石槽」今年提早綠油油一片了，交通部觀光局北觀處觀察目前覆蓋率已有50%，要全部綠等再等一段時間，已有不少民眾來搶看季節限定的美景，但仍有民眾會踩踏在綠石槽拍照，志工不斷勸導，勸阻不聽可可開罰3到10萬元。

老梅綠石槽以往3月才開始轉綠的情況，今年似乎比較早綠，遊客可以提前看到綠石槽美景，近日已吸引不少人拍照。林姓遊客說，現在已經很漂亮了，一片綠油油，海浪不時沖上岸激起浪花。

但有部分民眾還是有踩踏或者太靠近拍照的情況，北觀處在入口處設有告示牌，志工不斷勸導民眾不要違規，避免破壞生態美景。

北觀處秘書謝智明說，每年的3到5月老梅沙灘，綠色的石蓴會爬滿石槽形成「老梅綠石槽」，最佳觀賞時間點是看潮汐乾潮前後的1小時，可上氣象局網站查詢，目前約50%覆蓋率。

北觀處表示，位北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部份而形成溝槽。拍攝角度不同，可看到不同程度的「綠」，漲退潮也有影響。

北觀處說，每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下而消失，這段短暫而美麗「季節限定」，經常吸引來自全地的專業攝影師及遊客捕捉美景，也有很多人拍攝婚紗照。

北觀處提醒民眾，遊客踩踏會影響綠石槽健康生長，希望遊客能留在沙灘上觀賞，不要踩到綠石槽的範圍，尤其綠石槽上方相當滑溜危險。

北海岸季節限定美景，老梅綠石槽一半綠油油。記者游明煌／攝影
北海岸季節限定美景，老梅綠石槽一半綠油油。記者游明煌／攝影
北海岸季節限定美景，老梅綠石槽一半綠油油。記者游明煌／攝影
北海岸季節限定美景，老梅綠石槽一半綠油油。記者游明煌／攝影

老梅綠石槽 沙灘 東北季風

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