回收農膜 環團建議比照資源回收建立機制增誘因

農委會農糧署公布農業膠膜處理三原則，提高回收效率；環團認為，農委會面對農膜回收再利用應該更積極，可在環保署廢清法的架構下，設置農膜的回收機制，如回收廢紙箱以公斤秤重給獎勵，增加回收誘因。

看守台灣秘書長謝和霖表示，僅向農民宣導，缺乏誘因也不夠積極，廢清法現在將廢棄物讓各部會自行制定再利用的管理辦法，站僅著重如何處理，但關於回收機至，在利用管理辦法內，並沒有說明如何回收。

謝和霖表示，現階段農膜可回收利用，也有業者開發可分解農膜，假設市場容許兩種方式都存在，鼓勵回收，就應該有類似資源會收的制度，比如資源回收業者會收紙箱去賣，回收農膜也是同樣的模式，否則僅宣導要求農民回收農膜石蠶珠要拔除、土壤要清掉，站在農民立場，直接丟棄就好了，幹嘛要這麼麻煩費工，因為付出了這些勞力，並沒有得到報償。

他說，因此建議農委會，針對農膜回收，應該朝向環保署制訂的資源回收制度，讓農民覺得划得來；資源回收制度，是上生產農業用膜的業者，先繳交一筆錢給環保署，環保署再補貼給廢棄物處理商，處理商會再分一部分給回收商，比如各地的清潔隊等等，清潔隊再向農民收購，這樣也才有回收誘因。

謝和霖表示，廢清法授權各部會去訂定辦法，農委會若積極一眼，可以試辦、或制定辦法，會比僅推廣觀念有用；甚至回收管理辦法可以運用在保麗龍浮具、養蚵的蚵藤上。

嘉義吳姓青農表示，他的溫室有使用塑膠膜，一分地溫室的塑膠布，溫室就好幾公斤重，這類的農業塑膠膜回收業者比較喜歡，也會有人收；另外一種耕種土地的黑色塑膠膜質地比較輕，回收業者比較不愛；他會自己找回收場回收，附近有小型的回收廠，願意回收蔗農膜，再製成塑膠粒料，也有廠商，重製成塑膠籃。