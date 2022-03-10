不老騎士挑戰10天環島 98歲翁三度參與：百歲還要再騎

「不老騎士為愛千里」今早從台中市熱血啟程！23位平均年齡75歲的不老騎士將一路往北，10天內「順時鐘」完成1145公里的環島旅程，除將挑戰南迴公路、蘇花公路外，更兼負起「獨居弱勢長輩餐食計劃」愛心大使任務，要為20萬人次的獨居弱勢長輩募集1200萬元的餐食經費。

今年不老騎士中，最高齡的是98歲郭深森，這是他第三度參加不老騎士，他正持續為「100歲還要騎車環島」的夢想而努力；此外，今年最高齡的女騎士是79歲的鄭鈴美，將在達陣日隔天迎80大壽的她，將這趟旅程作為送給自己的生日禮物。

因戰亂來到台灣的郭深森，自軍中退役後，開了鐵工廠，郭表示，「我年輕時一路從台北騎到高雄，修機器、送貨，很常在騎車」，並一直有環島的夢想，卻因找不到伴而無法成行，終於在2013年成為不老騎士的一員。

郭深森精神抖擻地說，現在每天最重要的任務就是養好身體，為百歲環島行做準備。他更認真運動，游泳、練氣功，每餐吃飯都要配上一塊大豬肉補充蛋白質，養足體力，每天午睡起床後，再悠閒的喝上一杯咖啡，然後就一個人騎機車出門去兜風順便練體能，「100歲時要再度騎機車環島！」

今年不老騎士也再次邀請到歌手盧廣仲擔任公益大使，他表示，從2020年開始擔任不老騎士公益大使，自己爺爺83歲的時候也曾經跟幾個朋友單車環島，所以很開心有機會，能鼓勵這些勇敢又熱血的長輩追夢。

盧廣仲說，希望透過支持不老騎士的正面能量，號召更多年輕人一起鼓勵家中長輩勇敢追夢，並關注獨居弱勢長者需求；他也從台中市區，陪著不老騎士們騎乘一段路，到大甲區仁馨樂活園區陪大家一起體驗包春捲。