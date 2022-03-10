快訊

直播／高端打青少年食藥署不給過？ 指揮中心14時說明

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了 捐款援助烏克蘭人民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不老騎士挑戰10天環島 98歲翁三度參與：百歲還要再騎

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
歌手盧廣仲今年也擔任公益大使，今天陪伴不老騎士們從台中市區騎乘到大甲。圖／弘道老人福利基金會提供
歌手盧廣仲今年也擔任公益大使，今天陪伴不老騎士們從台中市區騎乘到大甲。圖／弘道老人福利基金會提供

「不老騎士為愛千里」今早從台中市熱血啟程！23位平均年齡75歲的不老騎士將一路往北，10天內「順時鐘」完成1145公里的環島旅程，除將挑戰南迴公路、蘇花公路外，更兼負起「獨居弱勢長輩餐食計劃」愛心大使任務，要為20萬人次的獨居弱勢長輩募集1200萬元的餐食經費。

今年不老騎士中，最高齡的是98歲郭深森，這是他第三度參加不老騎士，他正持續為「100歲還要騎車環島」的夢想而努力；此外，今年最高齡的女騎士是79歲的鄭鈴美，將在達陣日隔天迎80大壽的她，將這趟旅程作為送給自己的生日禮物。

因戰亂來到台灣的郭深森，自軍中退役後，開了鐵工廠，郭表示，「我年輕時一路從台北騎到高雄，修機器、送貨，很常在騎車」，並一直有環島的夢想，卻因找不到伴而無法成行，終於在2013年成為不老騎士的一員。

郭深森精神抖擻地說，現在每天最重要的任務就是養好身體，為百歲環島行做準備。他更認真運動，游泳、練氣功，每餐吃飯都要配上一塊大豬肉補充蛋白質，養足體力，每天午睡起床後，再悠閒的喝上一杯咖啡，然後就一個人騎機車出門去兜風順便練體能，「100歲時要再度騎機車環島！」

今年不老騎士也再次邀請到歌手盧廣仲擔任公益大使，他表示，從2020年開始擔任不老騎士公益大使，自己爺爺83歲的時候也曾經跟幾個朋友單車環島，所以很開心有機會，能鼓勵這些勇敢又熱血的長輩追夢。

盧廣仲說，希望透過支持不老騎士的正面能量，號召更多年輕人一起鼓勵家中長輩勇敢追夢，並關注獨居弱勢長者需求；他也從台中市區，陪著不老騎士們騎乘一段路，到大甲區仁馨樂活園區陪大家一起體驗包春捲。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘指出，「不老騎士為愛千里」今年再度結合「獨居弱勢長輩餐食募款計畫」，要為全年度20萬人次的獨居弱勢長輩募集1200萬元經費，幫助每位有需要的長輩每天中午能吃到熱騰騰又健康的午餐，為此，所有報名參與的不老騎士們都率先捐款5萬元，更有長輩號召身邊的親友一起捐款支持，展現出老人家積極、熱情有愛的精神。

23位平均年齡75歲的不老騎士今早起程，將一路往北，於10天內「順時鐘」完成1,145公里的環島旅程。圖／弘道老人福利基金會提供
23位平均年齡75歲的不老騎士今早起程，將一路往北，於10天內「順時鐘」完成1,145公里的環島旅程。圖／弘道老人福利基金會提供

環島 獨居 捐款

延伸閱讀

7旬獨居婦突失聯 警消破門驚見她中風倒地

曾寶儀「我們回家吧2」強勢回歸 錄9集她哭5集

KKBOX 風雲榜／「視帝」重出江湖？盧廣仲預告再脫離「歌手」身分

被爆跟泱泱熱戀 盧廣仲鬆口好消息

相關新聞

玉山地面長出冰花 鄭明典曝形成原因

玉山氣象站昨天地面上「長出」冰花，中央氣象局長鄭明典昨天在臉書表示，當土壤含水量高，地表氣溫急降至冰點下，地表下的水因降...

晴朗穩定、日夜溫差近15度 吳德榮：下周一弱鋒面掠過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高氣壓影響，各地晴朗穩定，西半部清晨有輻射霧...

陳時中再溝通部分負擔 兩時段大醫院急診輕症擬不加收

部分負擔調整定案進入最後階段，衛福部長陳時中九日晚間與健保會付費者代表會面，會議聚焦保護邊緣戶及弱勢族群，談到醫學中心、...

「國家生育隊同志can help」 同志團體籲修人工生殖法

同志也能增產報國。台灣少子女化問題嚴峻，政府近年提高人工生殖補助，上限高達40萬，藉此減輕不孕夫妻負擔，近日更考量鬆綁國...

棄置、燃燒農膜造成環境汙染 農委會公布處理3原則

農業耕作後的塑膠膜，過去要集運貨處理都不容易，大多露天燃燒，造成多重汙染；農委會農糧署公布農業膠膜處理三原則，包括農模應...

金門縣府減輕鄉親壓力 提供赴台就醫者住宿優惠

醫療是金門永遠的痛，不少民眾遇到頑疾，都會選擇轉診到台灣，縣府團隊為減輕金門鄉親轉診至台灣本島就醫治療時的經濟負擔，衛生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。