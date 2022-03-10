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台大山地農場難得開放免預約 把握春之饗宴

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場種植台灣一葉蘭，且設有展示室。圖／台大山地實驗農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場種植台灣一葉蘭，且設有展示室。圖／台大山地實驗農場提供

時序入春，南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場年度重頭戲「春之饗宴」將於3月16日至31日登場，平時不對外開放的場區，在該期間開放現場購票入場，想一探平地少見的溫帶花卉，了解並購買場內有機耕作的高山蔬果，要把握機會前往。

台大山地實驗農場指出，該農場是台灣大學園藝系實習場域，因位在仁愛梅峰地區一帶，也稱為「梅峰農場」，距合歡山車程僅半小時，平時不對外開放，想進入得預約，唯二例外是「春之饗宴」及「在地蔬食」活動才開放現場購票入場。

山地農場內除種植平地少見的溫帶花卉及果樹，還有台灣一葉蘭展示室、蘭蕨園等，更透過友善環境的有機耕作依季節栽種高麗菜、萵苣、菠菜、蘋果及李子等蔬果，活動期間常有不定時解說服務，更因場區生態豐富，有機會巧遇野生動物。

台大山地實驗農場表示，今年「春之饗宴」以「動心時刻」為主題，邀民眾上山遊園與野生動物來場邂逅，並結合鄰近原民部落、擺夷村落、中部環教聯盟夥伴單位擺攤販售特色商品，農場也有展售該自產的高麗菜、蘿美萵苣、菠菜等蔬果。

而「春之饗宴」活動將於3月16日至31日登場，16日下周三活動開幕當天，只要穿著動物圖案衣服者入場，就可至服務台旁領取限量小盆栽，每人限領1盆，相關活動訊息可上官網 https://mf.ntu.edu.tw 或洽（049）2801810查詢。

場方也提醒，山區地處偏遠且氣候不穩，且離最近醫院須一小時車程，如有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，上山務必留意身體狀況並斟酌行程，禁止攜帶寵物；入場也須配合防疫措施，實聯制、戴口罩、保持社交距離等規定。

南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場內種植鬱金香等平地少見的溫帶花卉。圖／台大山地實驗農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場內種植鬱金香等平地少見的溫帶花卉。圖／台大山地實驗農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場友善環境有機耕作栽種菠菜、高麗菜或萵苣等蔬菜。圖／台大山地實驗農場提供
南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場友善環境有機耕作栽種菠菜、高麗菜或萵苣等蔬菜。圖／台大山地實驗農場提供

台大 高麗菜 有機耕作

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