台大山地農場難得開放免預約 把握春之饗宴
時序入春，南投縣仁愛鄉台大山地實驗農場年度重頭戲「春之饗宴」將於3月16日至31日登場，平時不對外開放的場區，在該期間開放現場購票入場，想一探平地少見的溫帶花卉，了解並購買場內有機耕作的高山蔬果，要把握機會前往。
台大山地實驗農場指出，該農場是台灣大學園藝系實習場域，因位在仁愛梅峰地區一帶，也稱為「梅峰農場」，距合歡山車程僅半小時，平時不對外開放，想進入得預約，唯二例外是「春之饗宴」及「在地蔬食」活動才開放現場購票入場。
山地農場內除種植平地少見的溫帶花卉及果樹，還有台灣一葉蘭展示室、蘭蕨園等，更透過友善環境的有機耕作依季節栽種高麗菜、萵苣、菠菜、蘋果及李子等蔬果，活動期間常有不定時解說服務，更因場區生態豐富，有機會巧遇野生動物。
台大山地實驗農場表示，今年「春之饗宴」以「動心時刻」為主題，邀民眾上山遊園與野生動物來場邂逅，並結合鄰近原民部落、擺夷村落、中部環教聯盟夥伴單位擺攤販售特色商品，農場也有展售該自產的高麗菜、蘿美萵苣、菠菜等蔬果。
而「春之饗宴」活動將於3月16日至31日登場，16日下周三活動開幕當天，只要穿著動物圖案衣服者入場，就可至服務台旁領取限量小盆栽，每人限領1盆，相關活動訊息可上官網 https://mf.ntu.edu.tw 或洽（049）2801810查詢。
場方也提醒，山區地處偏遠且氣候不穩，且離最近醫院須一小時車程，如有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，上山務必留意身體狀況並斟酌行程，禁止攜帶寵物；入場也須配合防疫措施，實聯制、戴口罩、保持社交距離等規定。
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