7-ELEVEN「天素地蔬複合店」前進六都！「永續好鄰居同樂會」萌趣登場

為響應聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」、「SDG4優質教育」，並積極回應金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，今年為統一超商「永續行動年」，以「地球永續．你我日常」從超商本業持續創新，透過擴大減碳餐食、與供應商合作環境教育、永續好鄰居同樂會DIY親子活動等3大作法，透過在地逾6,400家的7-ELEVEN邀請消費者共同體驗創新永續行動、落實永續教育。

統一超商指出，為落實金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，自去年啟動「永續元年」，將永續策略落實於商品、服務與組織架構中，領先法規提前在董事會下成立企業社會責任委員會、並更名為「永續發展委員會」強化ESG永續治理，以永續地球、共好社會、幸福企業等3大主軸，聚焦減塑、減碳、惜食、永續採購等4大永續專案。今年則以「永續行動年」邀請消費者共同展開永續行動，7-ELEVEN將擴大減碳蔬食「天素地蔬」品牌專門店，並持續與統一超商好鄰居文教基金會舉辦永續同樂會。

統一超商已連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，透過企業經營永續與在地消費者支持，讓統一超商得以與世界標竿企業並駕齊驅。為感謝消費者響應7-ELEVEN「地球永續．你我日常」綠色概念，今年首次推出企業品牌形象廣告「7-ELEVEN DJSI地球永續篇」，消費者日常至7-ELEVEN購物使用環保餐具和環保杯、購買包材減量的商品，以及「天素地蔬」低碳素蔬食、「i珍食」惜食商品等，均是負責任的綠色消費。

為了讓日常消費與國際永續接軌，7-ELEVEN邀請消費者以行動攜手啟動永續行動力，包括「擴大減碳餐食」，7-ELEVEN推廣減碳飲食生活提案，鮮食自有品牌「天素地蔬」不僅滿足素蔬食消費需求，2020年商品上市以來，消費者購買天素地蔬共同響應減碳飲食，約減少1,804公噸碳排放量，相當於4.7座大安森林公園每年碳吸附量；「天素地蔬」推出1年多來已有超過800萬人次體驗，已躋身億元級鮮食品牌，並於2,000家門市設置專區販售，繼去年開設首家「天素地蔬複合店」後，目前於台北、桃園、台中、台南等直轄市展店、已有7間門市導入複合經營，預計今年年底前於北、中、南、東各地持續擴大版圖，以服務更廣大的消費者。

響應3月21日世界森林日，7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會，與飲料包材供應大廠利樂包裝公司、中華民國紙包裝食品推廣協會合作共同關注環境議題，即日起至4月10日於門市舉辦「紙能給你好森活」永續好鄰居同樂會，全新開發永續DIY手作「手掌繪本－紙類回收篇」，參與限定120場實體活動還可獲得由含利樂紙盒包回收製成再生紙漿特製「利樂紙錢包」。

為進一步推動永續教育向下紮根，去年7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會共同舉辦近萬場永續好鄰居同樂會，影響超過26萬人次，更陸續入圍「2020資誠CSR影響力獎」、「2021食創獎」、「2022遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」，以及獲得「2021亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」殊榮，屢獲外界肯定。展望2022年，永續好鄰居同樂會將結合「環境友善」、「在地社企」等創新議題深耕成為親子永續教育的知識平台，預期今年將舉辦超過萬場。