帶領長者動起來 台東縣府鼓勵高齡者運動延緩失能

台東縣府運用公益彩券基金今天辦理「高齡者運動暨延緩失能照護計畫」，帶領長者動起來，提升健康身體。社會處表示，計畫共51個社區照顧關懷據點及原住民族部落文化健康站參與，預期約1300名長者受益。

社會處長陳淑蘭說，這項計畫由社會處與原民處結合國立台東大學共同合作，盼透過東大運動與健康中心的體適能指導團隊帶領，利用輕鬆好玩的活動，讓長輩動起來，提升健康身體延緩失能。

東大指出，依據過去累積的體適能數據分析，調整今年的活動課程，除強化柔軟度部分的運動，也利用生活周邊工具當作運動輔助器材，帶入正確增肌觀念及新興健體知識，讓長者親身調整、修正姿勢。