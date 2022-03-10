北市闢5路免費掃墓公車 墓區周遭道路實施交管

清明節即將到來，配合祭祖掃墓，墓區道路將進行交通管制，並由北市公運處闢駛「免費掃墓公車」。交通局表示，從3月19、20、26、27日及4月2、3、4、5日，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車；這8天從5時30分至17時，部分路段禁止汽車、機車行駛，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

交通局表示，木柵線可從捷運動物園站2號出口搭乘，行經萬福橋、富德靈骨樓等處；南港線行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓等處，軍人公墓線行經南港軍人公墓、忠靈堂，可於捷運昆陽站搭乘270、小12、藍25公車，或於捷運南港展覽館站搭乘205、620及645副線至中華科技大學轉乘掃墓公車南港線、軍人公墓線。

另外，崇德線可從捷運麟光站搭乘，行經崇德街、富德公墓辦公室；陽明山線行經惇敘工商、陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508、536、小8、小36或於捷運北投站轉乘230、小7及小25公車至惇敘工商轉乘掃墓公車陽明山線。

由於掃墓民眾相當多，交通局表示，富德公墓、南港軍人公墓、陽明山公墓等公墓區主要路口和周邊道路，在掃墓的8天實施交通管制，配合闢駛5線免費掃墓公車及復康巴士，各管制點僅准許公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

交通局公布管制點，包括崇德街與富陽街口、研究院路四段與木柵路四段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口，禁止汽車、機車通行；文山區木柵路五段與萬福橋口、南港區研究院路三段（中華科技大學）禁止汽車通行，但機車可上路。陽明山公墓管制點於惇敘工商往陽明山第一公墓路口（行義路與泉源路口），禁止汽車進入。

交通局表示，清明掃墓期間墓區周邊道路狹窄，為便於民眾掃墓活動及車輛通行，北市警局交通大隊將加強交通疏導、取締違規攤販及拖吊違規停車。