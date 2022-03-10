7-ELEVEN、荒野保護協會推永續行動 環境友善親子體驗

7-ELEVEN今年宣布以「地球永續．你我日常」為永續主軸，公益募款計畫已連續兩年攜手荒野保護協會倡議環境教育，近期除舉辦親子體驗活動「好鄰居環教趣同樂會」，並透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台募款，由荒野保護協會於雲林縣口湖鄉設置「公民電廠」扶持在地弱勢，持續藉由數位、公益活動，積極架構被消費者倚賴的服務平台。

7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會舉辦的「好鄰居同樂會」親子活動，多年來深獲家長及孩童喜愛，近年更領先同業首創「O2O同樂會」活動，因觀察到學齡前永續教育的重要性，結合環保、節能、永續、食安等主題，透過繪本、桌遊的模式打造多款永續DIY素材，提供民眾線上免費下載，不再侷限於7-ELEVEN門市空間舉辦，成功拓展活動廣度，陪伴孩童從玩樂中累積知識、讓永續知識向下扎根。今年首度與荒野保護協會共同推出全新主題「好鄰居環教趣同樂會」，讓孩童認識棲地物種和生態，活動以繪本著色、說故事等方式，讓幼稚園、國小的孩童在趣味互動中激發好奇、啟動思考力，從小培養友善環境的思維，並且讓7-ELEVEN成為永續教育場域。

「好鄰居環教趣同樂會」類型多元，今年採實體活動外，同步舉辦O2O模式，除了可以到7-ELEVEN門市全程參與，也可於門市LINE群組報名後，至好鄰居基金會官網下載相關素材、收聽「早安荒野」Podcast後完成學習單和著色畫，即可回原報名的7-ELEVEN門市領取小小店長獎狀及小禮物。

活動運用繪本、拼圖、遊戲、畫畫等互動形式讓孩子理解物種消失危機，培養保育的同理心，甚至進一步思考自己能為環境做什麼行動，包含「陸蟹歷險記」、「紅樹林真好玩」、「跳吧！梭德－幫青蛙過馬路」、「尋找四斑細蟌」等主題活動，更多主題活動可上好鄰居基金會官網查詢或加入好鄰居基金會官方LINE帳號（LINE好友搜尋@gnfgnf）。

除此之外，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台與荒野保護協會的合作今年初也傳來好消息，更是雙方合作的新里程碑，藉由7-ELEVEN門市的民眾小額捐款，於雲林縣口湖鄉蚵寮學堂捐贈太陽能設備，並提供節能教育，蚵寮學堂為在地免費提供弱勢學童課後照顧及輔導的場域，近年來加入社區長者的社區關懷與供餐，導入此設備後，學堂可以減輕用電負擔，也讓孩子有機會多認識太陽能及節能知識。