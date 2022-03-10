優化台北好行App 北市再增5路線公車供視障者預約

為建構友善無障礙交通環境，北市交通局在8條市區公車路線設置預約功能，視障者只要透過「台北好行App」就能預約上、下車，司機收到通知後，會在到站時做車內、外廣播服務，並協助視障者搭乘。交通局今表示，今年預計還會增加5條公車路線，2025年將完成29條公車路線預約系統。

目前全台灣共有5萬5千多名視障者，北市就有5932人，超過1成。北市從2019年起試辦於台北好行App設計視障者使用介面，輔助視障者搭乘公車。目前已有8條路線、共243輛公車可透過預約功能，將預約資訊透過車機通知公車駕駛，以利駕駛協助視障朋友搭車。

北市交通局指出，今年會再增加5條公車路線設置預約系統，預計6月前能蒐集完愛心卡使用需求，並確定路線，未來可透過預約功能，將預約資訊透過車機通知公車駕駛，並於公車站設置定位點，並於2025年完成29條公車路線預約系統，依視障者需求和愛心卡刷卡量，針對路線專案修改車輛、車站。

交通局說，視障者搭公車既有服務，包括公車站設置愛心服務燈、公車上設置車外廣播、車內廣播，若服務燈亮或有視障乘客候車時，駕駛員會下車協助視障者上車，視障者欲下車也會協助處理。目前使用次數達到2萬9852次，視障者滿意度達80％、公車駕駛的滿意度也有93.9%。

另外，台北好行App也結合有聲號誌裝設藍芽裝置，視障者只要接近就會自動連接，除了播報綠燈剩餘秒數，還會告知綠燈方向，目前已經在承德路、庫倫街口和酒泉街、大龍街口試辦，今年也會增加8處路口試辦，至於位置會蒐集使用者意見和現場路況進行評估。