高雄內門雞隻感染球蟲下痢致死 動保處呼籲防範

入春氣溫善變，高市農業局動保處日前獲報，內門一處養雞場雞隻經常性下痢，且部分小雞死亡，經查是「雞隻球蟲症」，投藥後已獲控制。由於前陣子發生「缺蛋」風波，令人憂心這波雞隻球蟲症是否再造成影響？動保處表示，目前染疫的雞場，飼養的是放山雞非蛋雞，且非疫病，投藥即能解決，不致影響雞蛋供應。

高雄市動保處表示，近期周期性的溫度上昇下降，特別容易讓球蟲卵囊芽孢形成，雞隻攝食芽孢化的卵囊就可能發病，食慾減低、體重減輕、精神沉鬱、軟便、黑糞、血痢及脫水現象，病雞會發育不良、消瘦及貧血現象，甚致脫水死亡。

日前內門一處飼養約一萬隻放山雞的養雞場，雖已完成投藥，仍發現十多隻雞隻疑似染疫，高市動保處獲報後派員診療，確診是雞隻球蟲症，已指導雞場用藥，多數雞隻已恢復健康。