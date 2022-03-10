「國家生育隊同志can help」 同志團體籲修人工生殖法

同志也能增產報國。台灣少子女化問題嚴峻，政府近年提高人工生殖補助，上限高達40萬，藉此減輕不孕夫妻負擔，近日更考量鬆綁國際醫療需求，開放海外不孕夫妻來台進行人工生殖。然而，台灣的同志伴侶卻必須遠赴海外求子，承擔海外染疫風險與上百萬元的生育成本，台灣同志家庭權益促進會、立委范雲今召開記者會，高喊「國家生育隊，同志can help！」並呼籲衛福部修人工生殖法，讓同志在國內就能使用人工生殖。

同家會主任朱家瑢表示，同婚通過後，越來越多同志結婚，也著手孕育下一代，但受限Covid-19疫情爆發，不少同志社群從原本的耐心觀望，到眼巴巴看著生理時鐘作響，心情轉為焦急，同家會光在去年整年就接獲上千人次諮詢同志生養資訊，也有同志冒著染疫風險出國，但當地疫情、時差、語言文化跟長途飛行壓力，都讓生子夢充滿變數。

朱家瑢指出，台灣的人工生殖技術先進，許多同志在等台灣的人工生殖法修法，開放讓同性伴侶也能使用人工生殖，面對少子女化問題，這些有成家決心跟毅力的同志家庭正能成為台灣生育政策的神隊友，為台灣生育率貢獻己力。

2019年到柬埔寨進行人工生殖的林小姐，跟太太育有1歲10個月大的小孩，太太則剛到從柬埔寨做完第二胎回台，目前正在隔離中。林小姐說，到海外求子最大的不便是人生地不熟，沒辦法選擇信任的醫師，像她當初接受當地醫生的醫囑注射排卵針，取卵後回到台灣，卻因為卵巢過度刺激症送急診，這是她面臨最接近死亡的時刻。

女兒現在2歲多的何小姐分享去日本求子的經驗，也遇到台灣跟日本當地的醫囑不同，導致取出的卵跟原本預期的數量不一樣，但人在異地也只能接受。何小姐說，看到海外夫妻可來台使用人工生殖，很為他們開心，但同時也感到心寒，「我是台灣人，台灣的人工生殖技術在國際上名列前茅，為什麼我卻要被迫到其他國家？」

顧慮疫情，這次太太單獨到柬埔寨做人工生殖手術，林小姐和小孩留在台灣，想到沒辦法陪在太太身邊，林小姐不禁哽咽；何小姐則說，她不敢期盼能領到人工生殖補助，唯一奢望就是可以在自己的國家使用人工生殖， 這樣就夠了。

好孕工作室的婦產科醫師陳鈺萍說，在她協助女同志伴侶生產的經驗看來，深刻地感受到同性婚姻關係少了父權控制、性別刻板印象等，更容易擁有平權的伴侶關係，養育的孩子也在愛裡成長。

她表示，根據International Federation of Fertility Societies’ Surveillance (IFFS) 2019的統計報告，84個加入評估計畫的國家，使用人工生殖科技需在穩定婚姻狀態中的僅占38%，在不需要穩定異性戀婚姻狀態的52個國家中，有13個國家開放所有類別對象，有10個國家開放類別包括女同志，台灣是亞洲第一個通過同志婚姻合法的國家，希望也能成為亞洲第一個將人工生殖科技開放給同志的國家。

范雲說，同志跟所有人一樣都納稅，應該要平等對待。當科技進步可以協助所有人圓夢，那麼我們應該也要讓同志可以成家、掙脫同志在法律上的生育困境。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，目前已在研議人工生殖法修法草案，希望讓符合現行法規定「妻有子宮」的女同志配偶適用，接下來將與同家會一起推動修法，在現行法的框架下，讓想生的同志生養，提升台灣生育率，解決少子女化危機。