迎接阿里山花季 警方假日交通管制、嘉義縣府設救護站

嘉義縣阿里山花季登場，遊樂區10多間飯店旅宿假日幾乎被預訂一空，疫情穩定，預估將湧入大批遊客，縣警局配合公路總局假日在台18線阿里山公路，執行交通管制疏導措施，

管制疏運日期及時段，逢例假日及清明連假期：12、13、19、20、26、27日，以及4月2、3、4、5、9、10日共計12日，清晨6點至上午11點實施交通管制，建議將車輛停放台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地，共有停車格441格，再轉乘接駁車上山。

搭遊覽車團客，管制時段先至台18線29K處購票入園；散客搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運，管制時段台18線66K處限制小客車上山，持通行證、工作證、住宿證，以及婚喪喜慶等除外。

嘉縣公車處在高鐵嘉義站及台鐵嘉義站，規畫賞花接駁專車；嘉義林區管理處在台18線90K至95K規畫免費接駁，遊客可將車停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂區大門。

花季期間阿里山遊樂區實施遊客總量管制，總量接近飽和，透過簡訊推播及台18線沿線資訊可變標誌牌面顯示，請遊客改往他處風景區。警方將加強取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車行為，確保交通順暢安全。

公路總局阿里山工務段即日起至4月20日，台18線34K至36K上午7點到至下午5點，實施交通管制，施工20分鐘放行1次，例假日不管制，另，台18線82至87k進行路面刨舖工程，預計20日完工，開車行經此路段請當心。