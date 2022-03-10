竹市YouBike 2.0要來了 上半年先設50處與1.0共站

新竹市公共自行車將全面升級。市長林智堅今天宣布，全市50座YouBike站點，將全面升級為YouBike 2.0，今年將採「共站營運」模式，部分車柱、車輛先升級為YouBike 2.0、同時保留部分原有YouBike 1.0車柱，並規畫增設站點，目標明年全市站點來到115站。

竹市YouBike自2016年6月啟用迄今，全市目前已建置65站（含新竹科學園區15站），共計1540輛車，使用人數已超過710萬人次。竹市府說，公共自行車已成為市民日常生活的一部分，市府升級YouBike 2.0步行城市再進化，滿足市民通勤、通學、購物及休閒的交通需求。

交通處長倪茂榮表示，考量公共自行車系統隨時代變遷已逐步升級，各縣市皆啟動升級腳步，適逢YouBike 1.0營運契約將在今年底到期，為讓公共自行車服務更符合民眾需求，市府111年1月辦理公共自行車升級計畫公告招標，並在3月8日決標，由微笑單車股份有限公司得標。

交通處指出，為讓系統無縫轉換，維護民眾騎乘便利性，竹市YouBike 2.0升級計畫，預計上半年將在50處的YouBike 1.0站點旁增設YouBike 2.0車柱，因1.0與2.0系統不相容，採共站方式營運，民眾可自由選擇車輛至任何一站皆可還車。

YouBike 2.0特色在於採智慧車機，將借還車功能由車柱移至車機上，不僅可用悠遊卡、一卡通借車，也可使用QR Code掃碼租車，提供多元的租借選擇；此外，YouBike 2.0採1車1柱的無電輕樁設計，取代過去車柱必須挖路埋設電力管線並解決過去模組化時土地面積需求較大問題，讓設站更輕便、靈活，人行道上的樹與樹間小空間皆可設置。