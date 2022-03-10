吃不消！北市外食費13年來逐年漲 蛋較去年同月飆漲23%

物價漲不停，台北市主計處公布北市2月消費者物價總指數為105.05，較上個月再漲0.13%，也比去年同月分漲2.14%。其中食物類比去年同月漲4.42%，外食費、蔬菜、蛋類各漲3.97%、8.14%、及22.62%；至於交通通訊類則也因俄烏戰爭等因素，也較去年同月漲4.88%、油料價格更飆漲16.87%。

北市主計處表示，物價持續漲，台北市的外食費，若以年度分析，台北市的外食費用，從民國99年以來，每年都逐年漲；至於這波缺蛋潮，台北市的蛋價價格，也從民國109

年7月以來，已經連續20個月調整。正因部分外食費反映食材成本，加以蔬菜量減價漲，油料費飆漲，台北市今年2月物價與去年同月分比較，總指數上漲2.14%。

至於分析7大類指數變動情形，主計處表示，台北市2月物價與去年同月相比，交通及通訊類上漲4.88%最多，除油料費價格大漲16.87%，機票及部分廠牌汽車價格也分別上漲9.46%及5.13%；至於食物類漲4.42%，外食費、蔬菜、水果、肉類、蛋類及穀類及其製品價格各分別調漲3.97%、8.14%、6.02%、3.65%、22.62%及4.44%。

另外，台北居大不易，今年2月較去年同月，台北市居住費用上漲1.11%，住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.53%、2.43%及1.03%。

進一步以購買頻度別分析，民生消費每月至少購買1次的物價，較上月上漲0.46%，較去年同月上漲5.20%；每季(不含每月)至少購買1次物價，較上月上漲0.40%，比去年同月上漲2.32%。

主計處說，若再按漲跌幅對總指數影響較顯著的查價項目分析，與去年同月比較，368個項目群中，上漲者258項(占CPI權重74.52%)，加權平均漲幅為3.74%，其中漲幅影響總指數較顯著項目為雞蛋、95無鉛汽油、98無鉛汽油等。

至於營造工程物價指數(CCI)，台北市2月分營造工程物價指數為127.81，較上個月漲0.82%，較去年同月上漲10.83%。與上月相比，材料類指數上漲1.17%，主因是金屬製品類受原料鋁錠、鐵、鋼材價格上揚影響致上漲2.07%；勞務類指數上漲0.26%，主因工資類缺工及機具設備租金類受生產機具設備短缺影響，價格分別上漲0.18%及0.44%所致。

若再與上年同月比較，材料類上漲12.56%，主因金屬製品類受國內外鋼材與水泥及其製品類受水泥原料價格上揚影響，價格分別上漲17.05%及9.94%所致。勞務類上漲8.11%，主因工資類缺工，價格上漲7.56%所致。