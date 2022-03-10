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響應「國際森林日」 淡水古蹟博物館推限量DIY活動

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
淡水古蹟博物館推出「國際森林日-古蹟療癒趣」體驗活動，要邀請大家一起遊淡水。圖／淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館推出「國際森林日-古蹟療癒趣」體驗活動，要邀請大家一起遊淡水。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水古蹟博物館為響應3月21日「國際森林日」，特別在植物茂密的國定古蹟滬尾砲台（今正名滬尾礮台）推出限定專場植物導覽及苔球DIY。別開生面的課程僅此一場，不僅和生態導覽講師合作，帶領大家現地探訪，還能把充滿古蹟味的療癒植栽帶回家。

新北市立淡水古蹟博物館將於3月19日下午2時至4時舉辦「國際森林日-古蹟療癒趣」滬尾砲台生態體驗活動，活動包括限定專場植物導覽及苔球DIY。專場邀請中央研究院環境教育生態導覽講師陳蘭香，以滬尾砲台的花草樹木搭配民俗應用、俗諺與詩詞，深入淺出地分享植物的故事與妙用，同時宣導森林與生態的重要性。

淡水古蹟博物館表示，苔球DIY會由張嘉讌老師授課，鮮採砲台的毛蕨、伏石蕨及川七，以水苔為基底再覆上在古蹟挖取的苔蘚植物，就完成一株獨一無二的苔球作品。僅此一場的生態體驗活動預計3月14日中午12時在淡水古蹟博物館官方網站線上報名，共20位，每位收費250元，額滿為止。

淡水古蹟博物館指出，根據滬尾砲台生態調查報告書指出，礮台的原生植栽有林投、刺竹、朴樹、茄苳、苦楝、魯花樹、樹杞、杜英、香楠及紅楠等，目前大家常見的植物有苦楝、朴樹、蓮霧樹、蒲公英、月桃、樟樹、茄苳、桑葚及血桐等，還有許多苔蘚及蕨類植物，種類非常豐富。

淡古館長黃麗鈴表示，滬尾砲台植物一年四季都有所不同，也為百年古蹟帶來充沛的生命力，春分時節，生機盎然，時不時還能見到許多小動物，推薦大家在春暖花開之際，到古蹟踏青。

淡水古蹟博物館提到，除「森林日-療癒趣」滬尾砲台生態體驗活動外，「港動淡水-淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」活動也已經開跑，首波的「淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862」現正開放線上預約搖滾區，「港動淡水文化行旅」主題導覽行程也同步報名中，目前在淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士洋行及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）還有「淡水開港好禮戳戳樂」活動，邀請大家一起來淡水遊玩。

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