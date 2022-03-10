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民團呼籲修人工生殖法 讓同志加入國家生育隊

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
立委范雲（右二）、台灣同志家庭權益促進會上午在立法院舉行記者會，呼籲盡早修正人工生殖法，讓同志加入國家生育隊，展現同志can help的精神。記者黃義書／攝影
立委范雲（右二）、台灣同志家庭權益促進會上午在立法院舉行記者會，呼籲盡早修正人工生殖法，讓同志加入國家生育隊，展現同志can help的精神。記者黃義書／攝影

立委范雲、台灣同志家庭權益促進會上午在立法院舉行記者會，表示政府於近年提高人工生殖補助，協助不孕夫妻降低負擔，同時考量生育有年齡限制，相對較具急迫性，於3月鬆綁邊境開放國際醫療需求，讓海外不孕夫妻可來台使用人工生殖，反觀同樣面臨生育年齡限制的同志，卻無法享有相同的權利，只能出國進行人工生殖流程，承擔染疫風險與龐大的生育成本。呼籲盡早修正人工生殖法，讓同志加入國家生育隊，展現同志can help的精神。

立委范雲（右二）、台灣同志家庭權益促進會上午在立法院舉行記者會，呼籲盡早修正人工生殖法，讓同志加入國家生育隊，展現同志can help的精神。記者黃義書／攝影
立委范雲（右二）、台灣同志家庭權益促進會上午在立法院舉行記者會，呼籲盡早修正人工生殖法，讓同志加入國家生育隊，展現同志can help的精神。記者黃義書／攝影

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