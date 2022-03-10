民團呼籲修人工生殖法 讓同志加入國家生育隊
立委范雲、台灣同志家庭權益促進會上午在立法院舉行記者會，表示政府於近年提高人工生殖補助，協助不孕夫妻降低負擔，同時考量生育有年齡限制，相對較具急迫性，於3月鬆綁邊境開放國際醫療需求，讓海外不孕夫妻可來台使用人工生殖，反觀同樣面臨生育年齡限制的同志，卻無法享有相同的權利，只能出國進行人工生殖流程，承擔染疫風險與龐大的生育成本。呼籲盡早修正人工生殖法，讓同志加入國家生育隊，展現同志can help的精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言