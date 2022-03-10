民團呼籲租賃條例用消保法 租金列特別扣除額
崔媽媽基金會、巢運、都市改革組織、OURs等民團與立委王婉諭、江永昌、張其祿、蔡壁如、吳怡玎等人，上午在立法院舉行「為青年租屋族減壓，應修法降低租屋負擔，保障租屋權利」記者會，指「租賃條例」立法至今已逾4年，是為改善租賃契約關係保障不足、糾紛處理不易、專業管理缺乏、資訊不對稱等租屋問題。但條文內容，偏重於包租代管服務產業扶植，對於權利義務、糾紛處理和資訊透明等改革目標並未顯著突破。
對於租屋權益長期不彰，提出民間修法建議修法使多數房東明確受「消保法」規範並適用相關罰則規範打擊不平等租約、租屋糾紛準用「消保法」申訴、調解相關規定，確保租賃調解管道公平性。同時也要求將租金抵扣應改列「特別扣除額」並增加額度，才能有效保障租屋族權益。
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