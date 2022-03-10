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棄置、燃燒農膜造成環境汙染 農委會公布處理3原則

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
地方路邊常堆置大量農民使用過後的塑膠農膜，影響環境整潔，造成汙染。本報資料照片
地方路邊常堆置大量農民使用過後的塑膠農膜，影響環境整潔，造成汙染。本報資料照片

農業耕作後的塑膠膜，過去要集運貨處理都不容易，大多露天燃燒，造成多重汙染；農委會農糧署公布農業膠膜處理三原則，包括農模應優先採購可回收利用的材質（PE）；廢棄農膜須依材質分類摺疊，以外由農糧署補助農膜回收機，提高回收效率。

農業資材組組長黃俊欽表示，台灣一年要使用1.3萬公噸農業塑膠布（農膜），包括溫網是覆蓋的，以及農田復改使用的，主要功能在於防止雜草產生，通常，塑膠布破損，或者產期結束，農民就會將農膜丟棄，因此希望做回收利用。

黃俊欽表示，主要希望農民可以使用可回收的材料，可以做塑膠粒料；回收時，農民也應該把土、石塊、殘枝藤蔓等都事先清理乾淨，摺疊好，以便各地清潔隊回收。

農糧署表示，過去所使用的農膜，因後續清潔、整理成本考量，清理業者回收意願相對較低，大多任其堆置在垃圾場或路邊，甚至露天燃燒，不僅汙染環境造成負擔，也製造空氣汙染，因此希望農民可以先做好農膜回收前的處理工作，去年在苗栗、南投、高雄、桃園等地已舉辦6場的講習觀摩會，今年也會繼續與農民溝通。

農糧署回收農膜三原則，包括「天氣好且土壤乾燥時回收」、「清除殘株、石子及抖落砂土等異物」、「捆好、摺疊整齊，並依材質分類」，有利地方環保局、公所清潔隊可以順利載運，也有利再利用業者清運，提升農膜回收再利用率。

黃俊欽表示，農糧署也補助農膜回收機，可協助從田裡捲起農膜，可以將農膜初步清潔同時摺疊，提高農膜回收效率，農民個人申請，每部補助三分之一；農民團體申請（如合作社、農會、產銷班等），每部補助二分之一；每部依照大小、日本進口機器約20萬元，國產機器目前仍在開發中，估計今年可以完成。

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