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未來一周好天氣 什麼時候開始下雨、氣象局給答案
未來一周都是好天氣。中央氣象局說，周末西半部高溫來到30度，東半部也有28度。下周四可能有鋒面接近，中部以北、東半部降雨機率提高。
氣象局氣象預報員葉致均說，這一周天氣很單純，各地晴朗穩定，僅東半部有零星降雨。周末以前各地高溫24到28度，到了周末西半部上看30度，東半部28度。整周低溫17到20度。
葉致均說，下周一、二天氣出現小變化，可能有微弱鋒面偏北通過，台灣附近水氣增加，北部山區有局部降雨機會。受到鋒面偏北通過影響，下周一、二北台灣雲量增加，反映在高溫上，預計降2到3度，高溫來到26到27度，其他地區沒有什麼影響。
至於真正會下雨時間，葉致均說，目前看起來下周四可能有鋒面接近，中部以北跟東北部降雨機率提高，持續時間則不確定，雨勢也還要再觀察。下周二之前西半部跟金馬要留意濃霧。
至於春天還會不會有冷氣團甚至寒流？葉致均說，春天還是不排除有冷空氣下來，不過都還要觀察。
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