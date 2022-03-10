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輔大醫院牙醫部擴建 提升3倍醫療量能

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
輔大牙醫部擴建3倍空間，大幅提升醫療量能。圖／新北市輔大醫院提供
輔大牙醫部擴建3倍空間，大幅提升醫療量能。圖／新北市輔大醫院提供

輔大醫院牙醫部2018年3月開診，4年來門診超過6萬人次，原有空間已不敷使用，醫院決定擴建。輔仁大學附設醫院牙醫部決定擴建2期診間。牙科治療檯從7組到22組，佔地2百多坪，新增成為3倍的空間，本周正式開診。

牙醫部主任林宏洋說，牙科2期的特色是開啟全方位的口腔疾病治療，包含口腔顎面外科、齒顎矯正牙科、根管治療牙科、兒童牙科、牙周病科、贗復義齒科、家庭牙科、特殊需求者身心障礙牙科等8種牙醫部定專科。另設有1間特別診間，提供需要高隱私性就診患者預約。

輔大校長江漢聲說，牙醫部2期是輔大邁向區域醫院的重要部份，為病人帶來健康和美白。輔大醫院長王水深說，牙齒健康相當重要，與人的壽命息息相關。他感謝牙醫團隊的努力，讓醫院成長又跨出重要的一步。牙醫師林哲堂期許，牙醫部4年前規畫就是現在的規模，所以現在才是真正的開始。

林宏洋分析4年成長經驗說，新北市年輕人騎車快，顏面骨折外傷比台北市多，往往需要手術及咬合重建。另外，新北市地方因為大學生及青少年多，存有需要拔智齒、作矯正或正顎手術的族群，目前就診諮詢人數上升中。

輔大醫院指出，現在許多老人家也有看密醫裝假牙的狀況，有時候會發生嚴重蜂窩性組織炎或深頸部感染，需要善後處理。

輔大醫院指出，牙醫部在輔大醫院地下2樓，牙科門診採預約制，一般門診看診順序採報到次序制。患者到牙科時請先向牙科櫃台人員報到，才不會浪費時間等待。

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