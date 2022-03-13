身障教養機構與社區融合 撿垃圾桶食物吃的女孩也能獨立生活

撿垃圾桶裡的食物 沒看過的她都吃

白天的喧譁散去，霧峰家園裡，山中斜陽映照。

這時候，常有一個女孩悄悄走出來，看看左右無人注意，快步跑到垃圾桶前，翻撿裡面的食物。

吸一半的珍珠奶茶、吃剩的鮪魚三明治、啃過的美式炸雞……，只要是沒看過的包裝，她都撿來嘗一嘗。

她不餓也不饞，家園一天五頓，正餐、點心、果汁，吃食不缺。她只是好想知道：什麼是外面的滋味？

她是阿華。阿華有中度智能障礙，和她一起從別處教養機構轉過來的，還有她重度智能障礙的弟弟。

媽媽精障、姐姐失聯 她也想回家

剛到霧峰家園時，她的眼神呆滯，嘴巴咧得開開，口水從嘴角留下來也不擦。這樣的阿華，仍然和每個人一樣，心裡藏著幾個願望。

因為家庭功能薄弱，媽媽有精神障礙，姐姐失聯，家裡只有老父親和一個小弟，所以阿華從有記憶起就住在教養機構。她的世界，就是幾間團體生活的屋舍和封閉的圍牆。

（本文出自《每一天都是愛的練習》，未經同意禁止轉載。) 每當假日，看到同伴的父母來接他們回家，她好羨慕，卻永遠沒有這樣的機會，因此，她想擁有一個外面的家。

她也想上學。霧峰有些學齡的孩子，早上揹書包去上課、傍晚回來，總是興高采烈，她很想跟他們一樣。

第三個願望是，賺錢，買屬於自己的東西。

這些期望，會不會太遙遠？阿華大概不曾想過，正如她不曾想過，自己的心願有實現的一天。

時代變化 身障教養機構也走向社區化

莊宏達每週到霧峰家園，看到一些有生活自理能力的園生，卻因為家庭支持薄弱，很年輕就住在封閉的環境，雖然被保護得周全，一生平安無虞，但是缺少和外界互動的機會，認知、處事的功能將會退化。

他常常和同事說，難道他們一輩子就待在霧峰家園嗎？瑪利亞能怎麼幫助他們？

事實上，世界各國服務弱勢族群的理念和做法，也在改變。

一九六〇年代，身心障礙服務從大型集中式教養機構服務，走向以社區為基礎的照顧模式；一九七〇年代，進一步發展獨立生活運動；一九八〇年代，更倡議透過福利服務支持系統的協助，讓身心障礙者能留在社區居住並與社會融合。

在台灣，長期從事社會運動的陳美鈴，也看到趨勢背後的意義。

她和夥伴經過多年努力，向內政部成功倡議「成年心智障礙者社區居住與生活服務方案」；二〇〇七年成立「社區居住聯盟」，繼續推動台灣身心障礙者的多元居住權利，進而發動「社會住宅」的倡議。

瑪利亞社區居住方案

天時、地利、人和，二〇〇八年，陳美鈴在瑪利亞啟動社區居住方案。

卸下霧峰家園園長的林網市，開始著力落實兩位主管的理想。

理想中，部分園生將走出二十四小時細密照顧的機構，沒有家長念叨、沒有老師安排，他們進入你我居住的社區，組成一個六人以下的家庭，按照自己的心意和需求，在社區裡工作，決定要逛超市、坐公車、進健身房或上社區大學……，和一般人一樣運用社區資源、獨立生活。

這是一個非常尊重人權的服務，卻需要家長支持。林網市在家長會議中，向大家說明社區居住的發展和優點；會後，她又和父母個別溝通，沒想到都被委婉拒絕：「園長，能不能以後再說？」

等待住進霧峰家園的名單很長，好不容易卡到位子，從此不必操心孩子的未來，怎麼可能輕易搬出去？

林網市當了多年園長，理解這種心情。她決定回歸到莊宏達的想法，將詢問對象放在家庭支持薄弱的園生。另外，她也邀請負責成人就業輔導的團隊，協助評估這些園生的工作可能。

當時霧峰家園八十位園生，訪談後，有三位願意搬到社區。阿華是其中一位。

（本文出自《每一天都是愛的練習》，作者：李嘉人）