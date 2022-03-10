上月降雨多處落石 太魯閣白楊步道14日起封閉施工刷坡

太魯閣國家公園白楊步道平緩好走，是國內外遊客都喜歡遊覽的旅遊點。不過，上月下旬因連續降雨，沿線至少5處發生落石，管理處緊急封閉步道，目前雖然恢復開放，但考量邊坡穩定性，將於14日至25日起暫時封閉施作落石刷坡工程。

鄰近天祥的白楊步道全長2100公里，是1980年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，太魯閣國家公園於1986年成立後，將這段施工道路整建後，如今已是適合各年齡層造訪的景觀型步道，沿途峽谷急流、豐富生態是特色，步道底的水簾洞也是特色，景觀特殊吸引遊客，白楊步道3年前曾獲選第6屆台灣景觀大賞「友善環境特別獎」。

上月下旬東部連日降雨，山坡土石不穩定，白楊步道從2月21日起，連續多天、多處落石，步道2公里處還出現大規模岩石崩落，太魯閣國家公園管理處評估邊坡岩層含水量高不穩定，緊急封閉，直到天氣回穩，清除落石後，這個月4日恢復開放。