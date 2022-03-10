很明顯的背風渦旋 鄭明典：空品恐轉差

中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，他表示，台灣海峽北端有個旋轉的小雲系，就是背風渦旋，剛好有低雲發展，旋轉特徵看得很清楚，是很明顯的背風渦旋。

網友問是否會對空汙產生影響，鄭明典說，會，通常空氣品質會轉差；各地情況不一樣，北部會有中南部上來的懸浮微粒，南部則是尾流弱風區影響。

環保署空氣品質監測網的空品預報內容顯示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，有利汙染物累積，清晨中部沿海受背風渦旋致汙染物濃度稍上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。