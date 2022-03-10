快訊

全球首例豬心移植成功患者去世 術後兩個月病情惡化

林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬調查轉違規房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

很明顯的背風渦旋 鄭明典：空品恐轉差

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
鄭明典表示，台灣海峽北端有個旋轉的小雲系，就是背風渦旋，剛好有低雲發展，旋轉特徵看得很清楚。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，台灣海峽北端有個旋轉的小雲系，就是背風渦旋，剛好有低雲發展，旋轉特徵看得很清楚。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，他表示，台灣海峽北端有個旋轉的小雲系，就是背風渦旋，剛好有低雲發展，旋轉特徵看得很清楚，是很明顯的背風渦旋。

網友問是否會對空汙產生影響，鄭明典說，會，通常空氣品質會轉差；各地情況不一樣，北部會有中南部上來的懸浮微粒，南部則是尾流弱風區影響。

環保署空氣品質監測網的空品預報內容顯示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，有利汙染物累積，清晨中部沿海受背風渦旋致汙染物濃度稍上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

延伸閱讀

玉山地面長出冰花 鄭明典曝形成原因

一張圖曝沙塵暴正在發生 鄭明典：部分沙塵恐影響台灣

雨終於要停了「乾空氣搶灘中」全台放晴順序曝：這5縣市最後

新竹雨下不停水庫喝飽飽 比去年提早4個月滿庫

相關新聞

玉山地面長出冰花 鄭明典曝形成原因

玉山氣象站昨天地面上「長出」冰花，中央氣象局長鄭明典昨天在臉書表示，當土壤含水量高，地表氣溫急降至冰點下，地表下的水因降...

晴朗穩定、日夜溫差近15度 吳德榮：下周一弱鋒面掠過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高氣壓影響，各地晴朗穩定，西半部清晨有輻射霧...

陳時中再溝通部分負擔 兩時段大醫院急診輕症擬不加收

部分負擔調整定案進入最後階段，衛福部長陳時中九日晚間與健保會付費者代表會面，會議聚焦保護邊緣戶及弱勢族群，談到醫學中心、...

上月降雨多處落石 太魯閣白楊步道14日起封閉施工刷坡

太魯閣國家公園白楊步道平緩好走，是國內外遊客都喜歡遊覽的旅遊點。不過，上月下旬因連續降雨，沿線至少5處發生落石，管理處緊...

猛灌水還是越喝越渴？ 上班族用這1招擺脫「水桶人生」

台中30歲戴姓上班族一天喝五公升的水還是解不了渴，甚至嘗試青草茶、養肝茶等，但一點效果也沒有，還得不停跑廁所，後接受中醫...

很明顯的背風渦旋 鄭明典：空品恐轉差

中央氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，他表示，台灣海峽北端有個旋轉的小雲系，就是背風渦旋，剛好有低雲發展，旋轉特徵看得很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。