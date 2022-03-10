韓國調查使用非燃燒菸草降低心血管疾病風險但戒菸更好
許多研究顯示，與紙菸相較，加熱菸降低許多有害物質和致癌物產生。非燃燒式菸草產品對於心血管疾病風險的實際影響為何，發表在美國心臟學會的醫學權威期刊「Circulation」的大數據分析研究，提供了解答。
韓國首爾國立大學醫院的健康系統數據科學研究團隊，利用韓國國民健康保險資料庫的大數據分析，針對 2014年到2015年，和2018年兩次接受健康檢查的五百多萬名20歲以上男性心血管疾病狀況，進行追蹤分析研究。
研究結果顯示，戒菸後，降低 37%心血管疾病的風險，從燃燒式紙菸轉用非燃燒式菸草產品，降低 23%的心血管疾病風險。這項研究是目前第一個對於心血管疾病風險和菸品使用行為變化的研究。
韓國生物研究資訊中心網站(BRIC)曾訪問這項研究報告的研究人員。對於這項研究結果，研究人員表示，與吸紙菸相比，轉用非燃燒式菸草產品確實降低了心血管疾病的風險，但是預防心血管疾病的最有效方法，還是徹底戒掉紙菸和非燃燒式菸草產品。
美國食品藥品監督管理局FDA也曾指出，吸紙菸的人吸入紙菸煙霧時，會接觸到七千多種化學物質的有毒混合物，紙菸煙霧中的有害化學物質，幾乎可以損害人體內的每個器官。近年來，非燃燒式菸草產品，例如以加熱的方式取代燃燒菸草的加熱式菸草產品受到科學研究人員與消費者的關注。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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