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晴朗穩定、日夜溫差近15度 吳德榮：下周一弱鋒面掠過

今明迎一年最好天氣 彭啟明：周末高溫上看30度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天晴朗穩定好天氣。記者楊德宜／攝影
今天晴朗穩定好天氣。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，近日隨著高壓東移，台灣附近顯著吹著偏東風，大氣非常穩定，溫度也持續回溫，仍有些局部輻射冷卻，早晚有些地方13-14度，但多數地方17-18度。不過整個穩定的大環境，將持續至少有一周的時間。

彭啟明說，預計中午高溫，周四、周五各地26-27度，周末各地有機會30度，不過早晚仍有8-10度的溫度落差，這是一年當中溫度最舒服、濕度也剛好，舒適度最高的時候。

他說，東半部由於是迎風面，加上地形雲發展，有時雲量會略多，偶有局部短暫陣雨，西半部則普遍晴朗，要留意午後容易有大氣光化反應，因為非常晴朗，尤其交通和各種汙染源很容易就有化學反應，臭氧濃度會略攀升。

「類似的天氣將維持至少一周，持續到下周三或周四」，他表示，其中雖然有鋒面系統醞釀，對台灣影響不是太大，例如下周一、周二可能有波鋒面尾掠過，多數地方可能感覺不到。

彭啟明說，下周四、周五要觀察北方是否仍有冷空氣南下，不過變動度很高，目前整個冷暖空氣交界的發展區域從1、2月春天鋒面位於廣東福建區域，暫時移到浙江到長江流域附近，屆時是否能發展起來影響台灣，已經超過一周，仍有很大變動空間。

彭啟明說，春天的天氣系統變化很快，通常三到五天就一個循環，但未來幾天是很難得穩定的天氣，而未來幾天回溫好天氣，3、4月仍不時春寒料峭，不見得會到很冷程度，但溫差的變化仍會有感。

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