晴朗穩定、日夜溫差近15度 吳德榮：下周一弱鋒面掠過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高氣壓影響，各地晴朗穩定，西半部清晨有輻射霧。白天舒適微熱、清晨冷，日夜溫差最大接近15度。北台高溫回升至27度左右，中南部則在28、29度。北部12至27度，中部12至28度，南部11至29度，東部15至28度。

明天至周日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，北台灣高溫回升至29度，中南部更達30度以上，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差最大近15度；清晨間偶有輻射霧，影響能見度。

他表示，下周一鋒面在減弱的過程中、快速掠過、影響很小；北台灣及東半部雲量稍增、偶有零星少量降雨的機率，其他各地仍為多雲時晴。

下周二、周三各地又恢復晴時多雲、持續回暖，晨間易有輻射霧，東半部偶有零星少量降雨的機率。下周四、周五之間又另一波鋒面快速掠過，但為期末的模擬，影響程度有不確定性，尚待持續觀察。