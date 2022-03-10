國光劇團重啟經典 魏海敏看16年前金鎖記「還不夠壞」

國光劇團將於四月台灣戲曲藝術節推出雙經典「金鎖記」、「閻羅夢－天地一秀才」。兩齣戲都是台灣新編京劇的代表，首演時皆獲台新藝術獎，並曾「走遍天下」巡迴大陸各大城市演出，回響熱烈。名旦魏海敏當年演出「金鎖記」成功打造「京劇的曹七巧」，她認為，國光不只演老戲、創新戲也要「演出老味」，「有韻味的戲才能流傳下去」。

國光劇團藝術總監王安祈表示，「閻羅夢」是國光京劇新美學起步代表作，此次重演加入優秀武生戴立吾，經典雙齣加上雙卡司，彰顯國光劇團對於京劇美學永遠的追尋。她指出，劇中演員都是「熟戲生演」，把每一次演出當成首演；這種長期探索的態度，讓兩齣戲永遠擁有新的生命。

「金鎖記」是張愛玲的代表作，曹七巧也可稱得上是張愛玲筆下的女性中「惡女中的惡女」。「曹七巧太不健康了。」魏海敏 2006年第一次演「金鎖記」，隔年就得了國家文藝獎。為了此次重演，她重看之前的演出「還不夠壞」、認為還可以再加一些不太一樣的詮釋。她認為，演員每一次在舞台上的演出都是全新的，「不是終點、也不是極限」，因為演員隨著年歲的漸漸成熟，對戲劇會有更深一層的看法。

「金鎖記」是張愛玲作品首次以京劇形式改編演出。王安祈表示，當年她和不滿30歲的編劇趙雪君，加上正在攻讀電影博士的導演李小平「一起面對張愛玲」。當時他們擔心如何用京劇表達粗鄙的曹七巧，最後決定念白是曹七巧的口吻、其他部分則用情境展現。曾有大陸戲迷來台旅遊時，特地帶了手抄的戲詞送到國光，展現對這齣戲的癡迷。

「閻羅夢」更是國光京劇新美學起步代表作，當年王安祈總監名編劇陳亞先先生的劇本出發，感嘆於天道循環、生命或許正因個體的殘缺「才總體成就了宇宙的周全」，也讓「閻羅夢」成為國光劇團「思維京劇」的先鋒，為國光開展出一條嶄新的美學道路。「閻羅夢」於2020年演出時，除了當家老生唐文華，還加入了俊美老生盛鑑與亮眼新秀武生李家德；2022演出則加入優秀武生戴立吾，經典雙齣加上雙卡司。