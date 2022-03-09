他跳槽狂踩「低薪地雷」氣炸 過來人揭面試前1招反擊談好薪

求職不易，談得理想的薪資更是不簡單。一名網友就抱怨，自己在求職過程中總是遇到「低薪地雷」，用心面試上了卻陷入薪資不如預期的窘境。對此，網友們也分享求職交戰守則，教大家如何面試一開始便掌握未來好「薪」情。

原PO在PTT工作板上發文表示，最近在找工作，有了不少面試的機會，面試的主管也很讚賞自己的工作經歷和專案成就，然而談到薪資，原PO卻發現公司開出的價格明顯比現職低很多。

原PO指出，明明自己在履歷上有加註現職待遇，低薪公司卻仍找人來面試，面試問了人資薪資範圍，也都以薪資保密、由主管決定等說詞打發，結果真的面試上核薪卻和預期落差很大，讓他不禁疑惑「有沒有一開始就能避開雷公司的方法？」

對此，多數過來人建議接到面試通知時「先詢問薪資」很關鍵，「不敢講就不要去啊，看誰怕誰」、「薪資不透露大概範圍的就掛電話了」、「打電話來問面試時間的時候，就可以說薪資少於多少我就不會去」、「答應面試前是你挑公司，答應後是公司挑你。好好過濾找你面試的公司，覺得不夠好就直接不去」。

另外，也有網友建議可以上獵人頭公司找優質的「獵才顧問」，幫助求職者媒合優質企業；或利用「goodjob」（求職資訊透明化平台）先行查詢，了解該企業的薪資待遇。