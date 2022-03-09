百花齊放 來大安森林公園「杜鵑花心心」打卡、拍美照

近日氣溫回暖，春天多變的氣候賦予植物多元生長的最佳環境，五彩繽紛的花朵，更是春季戶外踏青時觀賞的重頭戲。一年一度的台北杜鵑花季即日起至3月31日正式開跑，每年杜鵑花季皆以大安森林公園為主要展場，從去(2021)年起，大安森林公園之友基金會也嘗試以策展方式，在位於大生態池南池畔旁的構築「杜鵑花心心」展區，將杜鵑花盆栽以玫瑰花瓣式排列，並在周邊種植薰衣草及繡球花，廣受民眾讚譽，並期盼年年都能有此精緻美景。基金會回應民眾熱情，於是從去年底將杜鵑花定植，近400棵粉紅、艷紫、白琉球等顏色的平戶杜鵑，周邊搭配已經滿開的繡球花，襯托著杜鵑嬌美的姿態，不僅增添花團錦簇的春意，更成為許多民眾拍照打卡拍網美照的最佳聖地。

杜鵑花是台北市的市花，每年3月中旬至4月中旬在台大校園、大安森林公園、二二八公園、介壽公園，以及忠孝東路、仁愛路、羅斯福路、光復南路等街頭，皆可隨處看見杜鵑花多種顏色、姿態的美麗身影，走近觀賞，更可感受到淡淡散發的芬芳迷人香氣，令早春的杜鵑成為台北的特色街景之一。

大安森林公園之友基金會執行長楊平世表示，今年杜鵑花季選在「杜鵑花心心」展區擴大種植約400棵平戶杜鵑，平戶杜鵑的花徑約6～15公分，花大、葉大，生長迅速強健，屬杜鵑中較耐熱之種類，也較適合種植在城市公園。除了相較其他杜鵑品種更好照顧，今年也加入專業管理團隊協助照顧，從土質改良、地面坡度、自動滴灌、土壤酸鹼度都有依照杜鵑最適合的環境來調整，並依照生長狀況隨時施肥，進行病蟲害管理，確保花況呈現更完美的樣貌，另外也有熱心志工每日在現場排班，除了維持民眾參觀動線順暢，更會適時摘除凋謝的花瓣或黃葉，讓杜鵑花每年可以持續愈開愈美，明年花期也會開得更好。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷補充，除了平戶杜鵑，「杜鵑花心心」展區周邊也種植了約2,000棵繡球花，去年大獲民眾好評的繡球花區，今年應民眾之願，不僅種植數量比去年更加倍，引進的品種也更多，除了比較常見的紅繡、藍繡和紫繡，還有花瓣色彩更特殊吸睛的「妖精之瞳」以及「未來」。來自日本的「妖精之瞳」，花如其名，打開的花瓣如妖精的眼睛一樣，花色還會隨著土壤的酸鹼度變化，非常迷幻；而「未來」則是在開花的過程中，花瓣邊緣會漸漸變紅色，彷彿繡了紅鑲邊一樣，拍起來也特別美。「杜鵑花心心」展區內也貼心為民眾設置了數個最佳拍照打卡點，只要站在指定位置，輕鬆就能拍出夢幻網美照。

除了杜鵑花季，由全聯企業支持的大安森林公園之友基金會也重視環境教育、生態復育的重要性，運用公園內一年四季不同的動植物生態系統，營造螢火蟲棲地，成功復育黃緣螢，成為全世界都會地區螢火蟲復育成功之實例，每年並辦理「螢火蟲季」賞螢活動，成就民眾搭乘捷運即可賞螢之美事；2019年創建「大漁櫻基地」，舉辦全國性櫻花經營管理研習活動；2020年建置「杜鵑花心心」、2021年建造「落羽松步道」濕地景觀，並擬營造為原生魚類及水生昆蟲等動物棲地，讓公園成為復育生態、療癒人心的美好場域。大生態池在基金會努力清淤與棲地營造之後，也有愈來愈多種鳥類固定棲息在此，每年5月中鳳頭蒼鷹育雛期間，在不干擾育雛的前提下，會在築巢處架設攝影機，進行紀錄與觀察，直播親鳥育雛的難得畫面。