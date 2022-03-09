違規寄送國際郵包含豬肉製品 防檢局擬重罰收件人20萬

台灣防治非洲豬瘟，但不時查獲從國外寄送的帶肉郵包，春節前，行政院長蘇貞昌要求嚴懲收件者的責任；農委會防檢局今天表示，阻非洲豬瘟疫區違規寄送肉製品來台，最快端午節前會公布裁罰標準，初步規劃，比照入境旅客攜帶違規肉品，首次查獲擬針對收件人開罰20萬元，以遏阻民眾違規寄送肉品來台。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。年前蘇貞昌視察台北郵局郵件處理中心時，痛批違規寄送肉製品郵包，要求行政單位應該解決這問題，要追究收件人責任，不能裝作不知情就沒事，讓違規者心存僥倖。

而現階段若查到豬肉製品郵包，只會通知收件者進行宣導，沒有罰則；但之前農委會認為，難以追究收件者，也可能A下單，但收件人填B造成道德上的風險。

昨日，台中郵局也再度攔截到由泰國寄來台灣的郵包夾帶豬肉製品，經過檢驗，確認包裹中豬肉製品，非洲豬瘟病毒核酸陽性。

農委會防檢局長杜文珍表示，根據院長指示，已跨部會協調，針對國際由包含豬肉製品的收件人，目前逐一進行面訪、電訪，同時建立申報制度，如申報不實會裁罰，追究收件者責任。

她表示，現在已經啟動訪談，嚇阻效果還不錯，實際裁罰朝向違反「動物傳染病防治條例」研議罰則，規畫朝向比照現行入境旅客從非洲豬瘟疫區夾帶肉製品來台，第1次開罰20萬元，但裁罰標準以及適用情形，還要再討論；包括如果是累犯，第2次是否直接開罰百萬等，還在討論中，而對收件人訪談也會設計表格，讓地方政府負責訪談人員可以使用，由於端午節也是郵包寄送的旺季，因此端午節前可望公布裁罰基準。

至於之前討論的道德風險問題，也可能故意陷害他人違規被罰，如何避免？杜文珍表示，訪談很重要，透過訪談可以釐清事件發生樣態，經過幾次訪談經驗顯示，對於收件者確實達到遏阻效果，外籍移工的LINE群組中，對於禁止外國郵寄豬肉製品來台，也有許多討論，可達到宣傳效果。

根據農委會防檢局統計，從107年亞洲爆發非洲豬瘟疫情至111年2月底止，在邊境攔截並且檢測非洲豬瘟病毒案件，共有324件檢測出非洲豬瘟並得核酸陽性，其中，中國大陸為大宗、有254件；越南63件；泰國有7件。

而今年至今累積5件，來自香港以及泰國，今年開始，會針對夾帶豬肉製品的國際郵包收件人進行面訪、電訪和申報，若再犯則重罰，最快端午節前公告。