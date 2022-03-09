快訊

繼續浪漫！具俊曄抵台信義區隔離 距離大S豪宅近在呎尺

南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規寄送國際郵包含豬肉製品 防檢局擬重罰收件人20萬

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
日前有泰國肉品被驗出非洲豬瘟病毒核酸。圖／防檢局提供
日前有泰國肉品被驗出非洲豬瘟病毒核酸。圖／防檢局提供

台灣防治非洲豬瘟，但不時查獲從國外寄送的帶肉郵包，春節前，行政院長蘇貞昌要求嚴懲收件者的責任；農委會防檢局今天表示，阻非洲豬瘟疫區違規寄送肉製品來台，最快端午節前會公布裁罰標準，初步規劃，比照入境旅客攜帶違規肉品，首次查獲擬針對收件人開罰20萬元，以遏阻民眾違規寄送肉品來台。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。年前蘇貞昌視察台北郵局郵件處理中心時，痛批違規寄送肉製品郵包，要求行政單位應該解決這問題，要追究收件人責任，不能裝作不知情就沒事，讓違規者心存僥倖。

而現階段若查到豬肉製品郵包，只會通知收件者進行宣導，沒有罰則；但之前農委會認為，難以追究收件者，也可能A下單，但收件人填B造成道德上的風險。

昨日，台中郵局也再度攔截到由泰國寄來台灣的郵包夾帶豬肉製品，經過檢驗，確認包裹中豬肉製品，非洲豬瘟病毒核酸陽性。

農委會防檢局長杜文珍表示，根據院長指示，已跨部會協調，針對國際由包含豬肉製品的收件人，目前逐一進行面訪、電訪，同時建立申報制度，如申報不實會裁罰，追究收件者責任。

她表示，現在已經啟動訪談，嚇阻效果還不錯，實際裁罰朝向違反「動物傳染病防治條例」研議罰則，規畫朝向比照現行入境旅客從非洲豬瘟疫區夾帶肉製品來台，第1次開罰20萬元，但裁罰標準以及適用情形，還要再討論；包括如果是累犯，第2次是否直接開罰百萬等，還在討論中，而對收件人訪談也會設計表格，讓地方政府負責訪談人員可以使用，由於端午節也是郵包寄送的旺季，因此端午節前可望公布裁罰基準。

至於之前討論的道德風險問題，也可能故意陷害他人違規被罰，如何避免？杜文珍表示，訪談很重要，透過訪談可以釐清事件發生樣態，經過幾次訪談經驗顯示，對於收件者確實達到遏阻效果，外籍移工的LINE群組中，對於禁止外國郵寄豬肉製品來台，也有許多討論，可達到宣傳效果。

根據農委會防檢局統計，從107年亞洲爆發非洲豬瘟疫情至111年2月底止，在邊境攔截並且檢測非洲豬瘟病毒案件，共有324件檢測出非洲豬瘟並得核酸陽性，其中，中國大陸為大宗、有254件；越南63件；泰國有7件。

而今年至今累積5件，來自香港以及泰國，今年開始，會針對夾帶豬肉製品的國際郵包收件人進行面訪、電訪和申報，若再犯則重罰，最快端午節前公告。

非洲豬瘟 農委會 端午節

延伸閱讀

竹縣防非洲豬瘟 新埔3養豬場違規用廚餘挨罰

春節購買國際肉品 嚴防非洲豬瘟病毒入台

守護台灣豬 移民署嚴防非洲豬瘟趁隙入台

一個月驗出4例非洲豬瘟 陳吉仲：邊境郵包全須過X光機

相關新聞

違規寄送國際郵包含豬肉製品 防檢局擬重罰收件人20萬

台灣防治非洲豬瘟，但不時查獲從國外寄送的帶肉郵包，春節前，行政院長蘇貞昌要求嚴懲收件者的責任；農委會防檢局今天表示，阻非...

歐洲民眾憂核災搶買碘片 原能會：台灣儲備80萬錠

外媒報導，歐洲民眾擔心俄羅斯入侵烏克蘭引發核災風險，近期爭相購買「碘片」以備不時之需，碘片價格翻倍且供不應求；原能會表示...

全台已33處區間測速恢復 立委質疑：無助降低事故率

全國區間測速去年初因資安疑慮全面暫停使用，交通部當時下令，要求通過資安檢驗，才能重新啟用，不過由於檢測標準不明，導致全台...

大S閃婚具俊曄如何兼顧孩子權益？專家：最小變動原則

藝人大S閃電再婚，部分網友議論她有否照顧到2個小孩權益。婦團指出，當代女性不像早年女性，若成單親，常為孩子犧牲自己幸福；若照顧自己時，也同時照顧孩子感受，就沒什麼問題。兒團則說，從保護兒童角度，會鼓勵離婚後家庭採「最小變動原則」，短期內生活變動越小越好，但也依個案狀況而定。...

百花齊放 來大安森林公園「杜鵑花心心」打卡、拍美照

近日氣溫回暖，春天多變的氣候賦予植物多元生長的最佳環境，五彩繽紛的花朵，更是春季戶外踏青時觀賞的重頭戲。一年一度的台北杜...

7旬婦患急性腔室症候群換藥太痛 神經叢導管注麻藥治療

7旬婦人左手莫名腫脹，日前到台中慈濟醫院就醫，確診為「急性腔室症候群」，院方緊急切開多處手掌筋膜釋放壓力，並由上臂神經叢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。