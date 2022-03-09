7旬婦患急性腔室症候群換藥太痛 神經叢導管注麻藥治療

7旬婦人左手莫名腫脹，日前到台中慈濟醫院就醫，確診為「急性腔室症候群」，院方緊急切開多處手掌筋膜釋放壓力，並由上臂神經叢放置導管注入麻藥，讓病患換藥不再劇痛，再逐步配合治療程序，復原至可縫合。

台中慈濟醫院表示，該病患有胰臟癌病史，意識逐漸出現狀況後送至急診，左手臂卻愈來愈腫脹。整形外科醫師謝政昇診斷為「急性腔室症侯群」，必須馬上於腫脹部位，以筋膜切開術劃開十多處釋放壓力，避免肌肉壞死，須截肢等嚴重後遺症。

但十多處傷口每日皆須替換3次藥，需用棉枝穿過傷口，徹底經理傷口滲透液，即使透過點滴施打最強止痛藥，仍令婦人疼痛難耐，甚至哭喊「可不可以不要這隻手了！太痛了！」醫護團隊雖十分不忍，但為病人著想，仍需繼續治療，家屬也商請疼痛治療科醫師唐宗詠協助。

唐宗詠以超音波導引，於病人上臂神經叢精準放置導管；換藥前透過導管，將麻藥注入神經，病人疼痛感明顯降低，得以順利換藥，終於讓病人安穩接受治療，手臂慢慢消腫，傷口也進步到可以縫合復原。

唐宗詠提到，人體「腔室」是指由筋膜包覆區分的不同肌肉群，各自存在「有限空間」裡，當腔室肌肉組織受傷，有限空間內壓力過大，導致血液循環異常，形成「腔室症侯群」。一旦壓力達危險值未被釋放，肌肉細胞逐步壞死，太晚察覺將造成組織嚴重後遺症，及早以「筋膜切開術」處理是最能阻止病情惡化做法。