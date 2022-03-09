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JINS、OWNDAYS跟上綠時尚風潮！永續素材眼鏡顛覆想像
對環境友善，利用永續素材來製作產品，已成流行品牌顯學。因此來自日本的兩大連鎖平價時尚眼鏡品牌JINS和OWNDAYS亦跟上這波風潮，於今年在台首度上市製程減少碳足跡，或是使用回收物料製成的系列鏡框，俐落且獨特的造型，也顛覆了消費者想像。
在台連鎖據點最多的JINS，先前就曾推出「廢鏡新思」眼鏡回收活動，這月再以環境議題與社會現象為設計，呈現全新FOR·GET系列眼鏡與墨鏡。分別採用兩種環保材質製作，大幅減少二氧化碳排放，並且可降解，符合環保概念，同時也具備輕量、富彈性、不易斷、親膚等特色。像是墨鏡鏡框的原料，成分中45%由蓖麻油提取，可降解；光學眼鏡則選用比一般醋酸纖維分解性更高的生物塑膠材質製作，觸感佳外，還能呈現出比輕質樹脂更富有層次的成色與光澤。
而作為JINS競爭品牌的OWNDAYS亦不落人後，推出eco2xy系列環保眼鏡，採用原料為蓖麻種子的Biomass製作而成，可永續再利用。不僅在製程中可減少⽯化資源耗損，進⽽降低⼆氧化碳排放之外，鏡框能具備清透感的色彩呈現、外型簡約俐落，更提供多種款式供選擇。而且臉部接觸部分則使⽤無⾦屬材質設計，既輕量也適合對⾦屬過敏的消費者。
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