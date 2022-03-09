全台已33處區間測速恢復 立委質疑：無助降低事故率

全國區間測速去年初因資安疑慮全面暫停使用，交通部當時下令，要求通過資安檢驗，才能重新啟用，不過由於檢測標準不明，導致全台45處區間測速一停就是快一年，不少縣市都在抱怨違規件數因此暴增，交通部去年底發文給各縣市政府、警政署，強調只要通過經濟部工業局選任的物聯網資安認驗證制度推動暨認證機構所公布的產業標準，就可重新啟用，目前全台45處區間測速地點，已有33處恢復執法。

不過立委邱顯智質疑，區間測速引發用路人很大的反彈，以北宜公路為例，雖然設有區間測速，但速限僅40公里，撇除掉拐彎路段，連直線路段速限都只有40公里，不僅對用路人部方面，反而造成交通壅塞，超速件數也沒有因此下降。

邱顯智也提到，不合理的速限，不僅會犧牲公路運輸效率，還會造成額外事故，應該要制定區間測速的劃設評估機制，且交通部是道路主管機關，不應該把責任推給警政署或是地方政府。

立委高家瑜則認為，去年交通事故造成2990人死亡，酒駕死亡人數也在增加，電動自行車事故也上升，顯然交通部只加強超速取締、區間測速，對於交通安全沒有幫助。

對此，交通部長王國材表示，交通死亡事故是綜合因素，不會只有超速一項，還有酒駕、機車等因素，無法直接比較；不過合理速限這件事情可以去考慮，會在道安委員會中討論，並說明速限設置的規範。