他不只是醫師也是兒童早療教育、復健的福音 教保員：我們的底子就是莊醫師打出來的

童罹罕見疾病 三歲前就會死亡

愛笑的恩恩，皮膚白皙，髮色淺淡而鬈曲，乍看彷彿從圖畫中走出來的天使。遺憾的是，他罹患罕見疾病，引發腦部退化、皮膚及毛髮等病變，如果沒有適當治療，患者通常會在三歲前死亡。

在醫師叮囑下，從出生那一日起，恩恩每天注射藥物、口服補充劑，以延續病弱的生命。阿嬤定期帶他到醫院回診追蹤，毫不厭倦，卻非常不捨，難道孫子只能如此過一生？

在醫院，她聽到病友家屬談論瑪利亞的療育專業，心中浮起一股期盼：也許，孫子在那裡能有不同的未來？

她到瑪利亞看了幾次環境和上課情形，這股冀望愈發濃厚。

然而，恩恩家裡經濟不穩定，勉強能支持他的醫療費用及家人日常開銷，如果要再多出一筆機構費用，實在超乎他們的能力。

願望與現實條件的落差，讓阿嬤感到惆悵。

當時的啟智學園主任鄭美芬知道了，很想幫忙。她自掏腰包幫阿嬤支付來往車錢，又請社工師評估恩恩的家庭狀況。結果，恩恩的學費、療育費，都可以由瑪利亞基金會的急難救助金支持。

阿嬤終於露出笑容。

（本文出自《每一天都是愛的練習》，未經同意禁止轉載。) 在恩恩進入學園前，社工師先和輔具技師到他家評估特殊輪椅的製作，治療師也一起前往了解恩恩的狀況，規劃以後的復健。

因為腦部發育問題，當時已屆學齡的恩恩只能貼地爬行，連坐都坐不穩，更別說生活自理與說話能力了。

物理治療師、教保員齊助力

因此，進入學園之後，物理治療師利用四點跪爬、短距離步行、粗大動作誘發等練習，以及定時站立承重訓練，幫恩恩提升肌肉力量和關節的活動度。

恩恩的認知學習，也有顯著進步。他最愛音樂課，教保老師經常請他幫忙按溝通板、發圖卡，他也學會打電話。

長期為恩恩看病的醫師說：「相同病症的個案中，恩恩的狀況是目前最好的，真是個奇蹟。」

莊宏達自製早療教材不遺餘力

天地間有什麼力量能成就奇蹟？如果問莊宏達，他的答案一定是，愛，永不止息的愛。

瑪利亞的所行所為，就是在愛的基礎上進一步思考：愛能做什麼？

不過，在回答這個思索之前，必須先問：愛是什麼？

「愛，是生命的分享。愛是真、善、美，」莊宏達從信仰的角度分析，然後落實 到每個人的日常，「真是真理、是專業；善，是實踐真理；而美，便是做得確實，對人有價值。」

這種真善美的生命分享，是他長年帶領瑪利亞的方向。

對早期瑪利亞的教保員來說，莊宏達是帶領他們了解特殊兒童的第一個老師。

大部分是中午，有時候是趁孩子還沒到的早晨，或週六上午，莊宏達帶著教材，在基金會會議室開起課來。

當時，台灣關於特殊兒童照顧的知識尚不普及，他整理自己所學及臨床體驗，包括：孩童的生長與發展、復健醫學綱要、殘障兒童護理學、腦麻兒的溝通訓練及肢體照顧……，也編譯國外最新知識，例如：早期教育的評估與訓練等，然後自製成課程教材。

教材上除了密密麻麻的專業文字，還有各種數據統計、生理結構圖，以及他為瑪利亞研製的各類評估表。

同事圍坐在長桌旁，聽他解釋兒童各個階段的發展、大小肢體動作與認知，或者看著他繪製的衛教簡圖，學習幫腦麻孩子做復健。

硬在緊湊的一天中擠出這段時間，對莊宏達和教保員都不容易。在順天醫院的愛兒教室時，大家趁著孩子午睡時上課，教保員一邊聽講、一邊注意孩子的動靜，聽到哭聲就趕緊去哄，非常緊張。

做社會服務除了使命感 還要專業

到了下午，莊宏達則是藉著為孩子檢查身體的機會，幫助同仁更熟悉孩童的身心發展。

有時候，他跪坐在地板上，將孩子擁在身前，一邊為孩子按摩雙腿，一邊提醒身邊的教保員與護理師，要注意哪些事項；或者，他盤坐在孩子身畔，為圍坐旁邊的教保員解說孩子的病症與照顧方法。

之後，陳愛椿被莊宏達送到彰基受訓，成為語言治療師。回憶早年這段魔鬼訓練，她說：「我們的底子，就是莊醫師打出來的。」

日復一日地傳授知識、鼓勵學習，莊宏達無形中為同仁形塑一種價值觀，「做社會服務，除了熱心、使命感之外，還要具備專業，才能提升品質與價值。」

蔡春足是商業設計科畢業，在瑪利亞擔任教保員近三年後，正逢台北護理學院招收嬰幼兒保育學系，她辭職到台北念書，畢業之後回到瑪利亞工作，又拿到碩士學位。她說：「我是受到莊醫師的影響。」

（本文出自《每一天都是愛的練習》，作者：李嘉人）