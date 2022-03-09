3高以外還有第4高 「慢性腎臟病」不控制恐淪洗腎族

台灣洗腎人口近10萬人，據統計，台灣每8位成人有1人發生腎臟病變，20歲以上慢性腎臟病盛行率達12%，卻有超過9成的腎臟病患者不自知。醫師提醒，三高（高血壓、高血糖、高血脂）是慢性腎臟病的危險因子，若沒有適時控制與治療，恐導致「高腎壓」損害腎臟、影響腎功能甚至洗腎，應定期驗尿、驗血，監控腎功能。

慢性腎臟病常見風險因子，包括過重、肥胖、腰圍過粗、血壓、血糖或血脂過高等。根據國健署統計，40歲以上民眾近2成、約195萬人腎功能異常，血糖過高者更高達3成。根據三高調查，有三高的民眾5年內罹患腎臟病機率，是非三高患者的1至2倍。另外，19歲以上腎臟病患者，比起非罹患三高的腎臟病患，盛行率多達3至4倍。

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志表示，慢性腎臟病容易伴隨許多併發症，需留意第四高「腎高壓」，當大量血液通過腎臟時，血管內壓力上升，形成腎壓（腎絲球內壓），若血壓、血糖、血脂控制不佳，腎臟代謝功能負荷加重，恐導致腎壓過高，造成腎損傷。

腎臟病防治基金會董事長吳麥斯比喻，腎臟如同「環保局污水處理廠」，若流入的污水過量，含有太多廢物，導致污水處理廠故障，就會出現「高腎壓」。尤其慢性腎臟病症狀起初多不明顯，民眾對於疾病知識不足，等到第1、2期慢性腎臟病時，出現蛋白尿等才知，若早期發現、控制，仍有機會逆轉。

像是病患林先生，12年前突然感到疲憊、有泡泡尿，到雙和醫院進行健檢，才發現是慢性腎臟病第3期，醫師當時警告他已是初期腎臟病，腎絲球數量不斷下降，他配合醫囑治療，調整生活型態，後續恢復良好，順利延緩腎功能惡化。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧說，糖尿病患者中有3成是慢性腎臟病，其中45至48%的洗腎患者有高血糖問題。「高腎壓」會影響腎絲球過濾率（GFR），若腎絲球「破洞」，更多的尿蛋白溢出跑到尿裡，恐加速腎衰竭，甚至引起胰島素阻抗，導致心臟衰竭等。

台灣高血壓學會教育委員會主委鄭浩民表示，腎絲球過濾率可反應腎功能，會隨老化而衰退，正常人每年會減少0.8至1.0ml/min/1.73m2，高血壓患者每年恐減少5ml/min/1.73m2，衰退速度更快，若腎絲球過濾率每分鐘低於60cc恐需洗腎，可控制血壓恢復正常標準。

鄭浩民指出，據統計，腎臟病患血壓控制在120/80mmHg內，可減緩25%心衰竭發生機率。今年5月台灣高血壓學會將正式下修高血壓標準至130/80mmHg，且將居家血壓標準「722」作為臨床檢驗標準，包括連續7天量測、早晚各量1次、每次量2遍間隔2分鐘取平均值。另也可遵照高血壓治療指引的「S-ABCDE原則」，包括低鹽、減酒、減重、戒菸、飲食調整、運動，控制血壓預防慢性病。

我國人口逐漸老化，台灣老年學暨老年醫學會理事詹鼎正指出，老年人腎功能較差，更擔心要「洗腎」，不敢吃鹽、吃蛋白質，導致身體更加虛弱。他提醒，必要維生素仍需攝取，就算檢驗出慢性腎臟病第3期，只要將血糖、血壓、血脂控制好無需過度擔心。根據統計，老人死亡率最低族群，身體質量指數（BMI）介於27至30，因此不建議老人家過瘦。

國健署長吳昭軍表示，驗尿及抽血檢查是判斷腎臟健康的重要治標，國健署提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，以利國人及早察覺慢性腎臟病及三高。