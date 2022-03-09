快訊

第26輪疫苗預約率僅3% 指揮中心再加碼接種可領500元族群

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3高以外還有第4高 「慢性腎臟病」不控制恐淪洗腎族

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣腎臟醫學會、腎臟病防治基金會及國民健康署，今舉辦「腎壓控治保健康、擲出人生好腎杯」記者會。記者許政榆／攝影
台灣腎臟醫學會、腎臟病防治基金會及國民健康署，今舉辦「腎壓控治保健康、擲出人生好腎杯」記者會。記者許政榆／攝影

台灣洗腎人口近10萬人，據統計，台灣每8位成人有1人發生腎臟病變，20歲以上慢性腎臟病盛行率達12%，卻有超過9成的腎臟病患者不自知。醫師提醒，三高（高血壓、高血糖、高血脂）是慢性腎臟病的危險因子，若沒有適時控制與治療，恐導致「高腎壓」損害腎臟、影響腎功能甚至洗腎，應定期驗尿、驗血，監控腎功能。

慢性腎臟病常見風險因子，包括過重、肥胖、腰圍過粗、血壓、血糖或血脂過高等。根據國健署統計，40歲以上民眾近2成、約195萬人腎功能異常，血糖過高者更高達3成。根據三高調查，有三高的民眾5年內罹患腎臟病機率，是非三高患者的1至2倍。另外，19歲以上腎臟病患者，比起非罹患三高的腎臟病患，盛行率多達3至4倍。

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志表示，慢性腎臟病容易伴隨許多併發症，需留意第四高「腎高壓」，當大量血液通過腎臟時，血管內壓力上升，形成腎壓（腎絲球內壓），若血壓、血糖、血脂控制不佳，腎臟代謝功能負荷加重，恐導致腎壓過高，造成腎損傷。

腎臟病防治基金會董事長吳麥斯比喻，腎臟如同「環保局污水處理廠」，若流入的污水過量，含有太多廢物，導致污水處理廠故障，就會出現「高腎壓」。尤其慢性腎臟病症狀起初多不明顯，民眾對於疾病知識不足，等到第1、2期慢性腎臟病時，出現蛋白尿等才知，若早期發現、控制，仍有機會逆轉。

像是病患林先生，12年前突然感到疲憊、有泡泡尿，到雙和醫院進行健檢，才發現是慢性腎臟病第3期，醫師當時警告他已是初期腎臟病，腎絲球數量不斷下降，他配合醫囑治療，調整生活型態，後續恢復良好，順利延緩腎功能惡化。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧說，糖尿病患者中有3成是慢性腎臟病，其中45至48%的洗腎患者有高血糖問題。「高腎壓」會影響腎絲球過濾率（GFR），若腎絲球「破洞」，更多的尿蛋白溢出跑到尿裡，恐加速腎衰竭，甚至引起胰島素阻抗，導致心臟衰竭等。

台灣高血壓學會教育委員會主委鄭浩民表示，腎絲球過濾率可反應腎功能，會隨老化而衰退，正常人每年會減少0.8至1.0ml/min/1.73m2，高血壓患者每年恐減少5ml/min/1.73m2，衰退速度更快，若腎絲球過濾率每分鐘低於60cc恐需洗腎，可控制血壓恢復正常標準。

鄭浩民指出，據統計，腎臟病患血壓控制在120/80mmHg內，可減緩25%心衰竭發生機率。今年5月台灣高血壓學會將正式下修高血壓標準至130/80mmHg，且將居家血壓標準「722」作為臨床檢驗標準，包括連續7天量測、早晚各量1次、每次量2遍間隔2分鐘取平均值。另也可遵照高血壓治療指引的「S-ABCDE原則」，包括低鹽、減酒、減重、戒菸、飲食調整、運動，控制血壓預防慢性病。

我國人口逐漸老化，台灣老年學暨老年醫學會理事詹鼎正指出，老年人腎功能較差，更擔心要「洗腎」，不敢吃鹽、吃蛋白質，導致身體更加虛弱。他提醒，必要維生素仍需攝取，就算檢驗出慢性腎臟病第3期，只要將血糖、血壓、血脂控制好無需過度擔心。根據統計，老人死亡率最低族群，身體質量指數（BMI）介於27至30，因此不建議老人家過瘦。

國健署長吳昭軍表示，驗尿及抽血檢查是判斷腎臟健康的重要治標，國健署提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，以利國人及早察覺慢性腎臟病及三高。

國內現有227家腎臟病健康促進機構，台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰表示，第一線家庭醫師是最快可發現民眾腎功能異常，包括三高控制，不過度吃蛋白質及非類固醇的止痛藥還有來路不明的中藥等，避免加劇腎功能異常。中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，現在是多重慢性病時代，期盼今年有更多基層院所加入守護行列。

台灣腎臟醫學會、腎臟病防治基金會等共同提倡慢性腎臟病防治重要。記者許政榆／攝影
台灣腎臟醫學會、腎臟病防治基金會等共同提倡慢性腎臟病防治重要。記者許政榆／攝影

腎臟病 腎功能 患者

延伸閱讀

亂吃藥、喝大量桑葚葉水 糖尿病患差點要洗腎

小心變成「糖心蛋」一族 控血糖降低心肌梗塞風險

台南鹽水群聚個案進醫院復健 院內護理之家洗腎病人多

悲！洗腎妻突倒地 夫倒車反應不及輾過送醫不治

相關新聞

捷運萬大線高架軌道離住家僅6公尺 居民怒吼退回環差

捷運萬大線今天下午在環保署進行環差初審第五次會議，今天有多個土城在地團體到環保署大門抗議，批評LG11站預計彎進土城國小...

農地違章大限320打假球？環團：全台花64年才稽查得完

農地違章工廠納管「320大限」將至，但仍有2.2萬多家未登記申請，環團今舉辦記者會表示，3月20日農地違章工廠「保護傘」...

重訓比有氧運動更能改善睡眠品質 原因可能是「這2個」

在科學證據基礎上，有氧運動能幫助改善睡眠這點已得到充分證實，睡不好不佳的人們常被建議養成慢跑、騎腳踏車等有氧運動習慣。

3高以外還有第4高 「慢性腎臟病」不控制恐淪洗腎族

台灣洗腎人口近10萬人，據統計，台灣每8位成人有1人發生腎臟病變，20歲以上慢性腎臟病盛行率達12%，卻有超過9成的腎臟...

航迷看過來！ 睽違數十年 新一代航遙測飛機3月抵台

睽違數十年，農航所再度引進全新一代的航遙測飛機King Air 360 ER，為最新型B-300系列雙渦輪螺旋槳機種，新...

台灣國際蘭展3月26日開展 推出烏克蘭代表色蘭花

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年的台灣國際蘭展，預定於3月26日至4月5日在台灣蘭花生技園區開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。