手搖飲、油炸食物吃太多 每7孩童就有1人脂肪肝

脂肪肝不是大人專利，嘉義長庚醫院指出，台灣兒童手搖飲、油炸食物吃太多，脂肪肝盛行率高達14%，每7名兒童就有1人有脂肪肝症狀，可透過飲食控制、運動與減重改善。

嘉義長庚醫院發布新聞稿表示，阿強今年13歲就讀國中2年級，體格健壯，今年與父親一起接受健康檢查，居然發現有脂肪肝症狀，經醫療團隊協助飲食調理，並安排接受定期追蹤檢查，避免衍生相關肝臟疾病。

嘉義長庚醫院兒童內科主任沈俊明告訴中央社記者，「脂肪肝」是肥胖常見的合併症，在過去常常被認為是大人才會有的肝臟問題，但是在西化飲食習慣如速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行。

目前國內學齡兒童約每4人就有1人體重過重，台灣兒童脂肪肝盛行率高達14%，每7名兒童就有1名有脂肪肝症狀。

沈俊明說，脂肪肝與高血糖、胰島素阻抗、高血脂有關，脂肪肝疾病初期病人不會有明顯不適，但是隨著脂肪肝惡化成肝硬化，可能會出現食慾不振、疲勞、腹痛、腹脹等症狀，繼續惡化則會出現腹水、意識混亂、嚴重時甚至引起休克死亡。

沈俊明強調，脂肪肝必須要靠肝臟超音波檢查與肝功能檢測篩檢，當孩童體重過重且有脂肪肝時，應儘早就醫治療，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月後，才能有效改善肝功能與組織學變化，減輕脂肪肝影響。

嘉義長庚醫院健康檢查中心主任董水義表示，兒童生理結構及疾病型態與大人不盡相同，家長除了提供完善的生活條件、適當營養運動狀況外，更應關注兒童生長狀況。目前國民健康署已提供未滿7歲兒童免費健康檢查。