航迷看過來！ 睽違數十年 新一代航遙測飛機3月抵台

睽違數十年，農航所再度引進全新一代的航遙測飛機King Air 360 ER，為最新型B-300系列雙渦輪螺旋槳機種，新機即將於3月下旬抵台，並於4月進行飛訓計畫，農航所表示，為紀錄難能可貴的時刻，將推出為期50多天的新飛機攝影活動。

農航所表示，新一代的航遙測飛機King Air 360 ER，為美國德事隆集團（Textron Inc.）B-300系列最新機種，具自動油門及自動艙壓系統，飛航高度可達3萬5000英尺，航程最遠可達2600海里，優異的飛航性能有助於未來航遙測任務執行，可完整收錄寶島地貌，為我國地理基礎建設挹注航攝能量。

農航所表示，歡迎對攝影及拍攝飛機的航迷們共襄盛舉，準備相機共同一睹航攝飛機樣貌及飛航訓練過程，只要將拍攝的攝影作品透過活動網頁完成報名與作品上傳，就有機會獲得King Air 360 ER限量版飛機模型1架（1/32比例）或國產材原木小飛機1台。

航機抵台時間、地點及飛訓資訊，可查詢活動網頁https://www.kingair360er.com與農航所FB粉絲團https://www.facebook.com/afasi.gov.tw/ 。