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捷運萬大線高架軌道離住家僅6公尺 居民怒吼退回環差

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天有多個土城在地團體到環保署大門抗議，批評LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，破壞當地生活環境。記者吳姿賢／攝影
今天有多個土城在地團體到環保署大門抗議，批評LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，破壞當地生活環境。記者吳姿賢／攝影

捷運萬大線今天下午在環保署進行環差初審第五次會議，今天有多個土城在地團體到環保署大門抗議，批評LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，不僅移植上百棵老樹，捷運噪音也影響國小學童，捷運第一排住家更只離軌道列車6公尺，嚴重破壞生活、自然、社會環境，要求退回環差、維持金城公園及師生受教環境。

萬大線97年通過環評，第二期從機廠延伸到迴龍，正在細部設計階段，但北捷提出路段變更環差，預擬更改車站及軌道路線、月台長度等，其中LG11站移到金城路與和平路口附近的路外基地，鄰近金城公園與土城國小，長期引發地方團體不滿、抗爭至今。

土城金城公園綠地自救會、土城國小家長自救會等地方團體今天在環保署前舉辦記者會，呼籲環評委員退回萬大捷運線彎線變更案，維持金城公園完整性，保障土城國小師生受教環境。

地方團體聯合聲明表示，捷運萬大線107年變更原始設計「捨直取彎」進入金城公園，即使居民多次抗議，北捷也僅做小小讓步，墩柱本來蓋在圍牆、現在改蓋人行道，軌道離民宅從5.4公尺小小外推至6.9公尺，軌道照樣彎進公園、砍除120棵老樹，公園消失2322平方公尺，若北捷一意孤行，將走司法途徑一途。

居民魯先生質疑，107年就聽說新北政府要做TOD案（大眾運輸導向發展）及行政園區，因此萬大線的直線設計才改為彎進金城公園，而未來站體附近的行政園區或TOD案只是現有的土城警察局、區公所、衛生所等公家機關，原有的公家機關土地要讓出來給建商蓋大樓，「這是哪門子都更」？

預定捷運軌道第一排住戶陶小姐表示，捷運萬大線為高架設計，未來列車行駛只距離她家窗前6公尺，每天從早上6時到晚上12時都會有尖銳的噪音振動，破壞寧靜生活，旁邊的老公園也要蓋車站、軌道，「捷運局這樣鴨霸，說要彎就彎，不顧居民生活」。

土城國小鄭姓家長表示，萬大線從北市中正紀念堂站到新北迴龍站，橫跨雙北，但同一條捷運線卻有兩種噪音標準，台北市學校採用較嚴格的第二類噪音標準，保護師生上課環境，但新北市環保局卻說「學校有鐘聲、廣播」，因此採用較寬鬆的第三類噪音標準，批評台北市捷運局鑽法規漏洞，無視噪音危害學童。

捷運 噪音

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