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台灣國際蘭展3月26日開展 推出烏克蘭代表色蘭花

中央社 / 台南9日電

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年的台灣國際蘭展，預定於3月26日至4月5日在台灣蘭花生技園區開展，除了新品種蘭花，還有染色技術推出的烏克蘭代表色蘭花。

台南市政府今天上午在民治市政中心舉辦2022台灣國際蘭展展前記者會，台南市長黃偉哲等人為活動進行宣傳。

黃偉哲致詞表示，全世界約有1/3蘭花產自台灣，而台灣的蘭花約有1/2產自台南，今年的台灣國際展是睽違2年後再次開展，不僅有新品種蘭花，會場佈置概念更結合國際社會議題，以染色技術推出烏克蘭代表色蘭花，表達對烏克蘭支持，希望各地民眾到台南後壁參觀。

蘭展主辦單位台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，今年蘭展設計專屬的幸福密碼「12357」，數字代表「1」個主題「蘭花奇幻世界」；希望達成帶動產業發展並讓更多民眾參與的「2」個目的；布展包括蘭花、藍鯨、南瓜等「3」個元素；以蘭宇宙、蘭著色、蘭青春、蘭體驗、蘭標籤「5」種科技應用融入展覽；還有於主題館、競賽館、蘭創館、商務館、市集館、蘭花公園、美食區「7」個區域展示，盼讓遊客驚艷。

台南市政府資料指出，因應疫情限制，今年蘭展特別設置線上展覽，以360度環物拍攝形式展示超過300株商業品種，讓國外買家透過數位方式了解品種特色。競賽得獎產品環物拍攝，並針對主題、競賽、蘭創等展館以3D建模方式在線上數位展示。

台南 烏克蘭 疫情

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